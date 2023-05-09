وزير الصحة يناقش مع سفير أوزبكستان تعميق التعاون فى مكافحة الفيروسات

جدة - نرمين السيد - أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة نتائح التعاون والشراكة القائمة بين البلدين فى مكافحة الفيروسات الكبدية، ومدى استفادة الجانب الأوزبكستانى من التجربة المصرية فى القضاء على فيروس سى، من خلال بناء القدرات وتدريب الأطقم الطبية، وتوفير الإمدادات الطبية والعلاجية من الجانب المصرى إلى الجانب الأوزبكستانى.

وأشار عبدالغفار، إلى أن الجانبين ناقشا إقامة تعاون مشترك بين المؤسسات الطبية والعلاجية والدوائية فى كل من مصر وأوزبكستان، فضلاً عن التعاون فى مجال مكافحة الأمراض الوبائية، فى إطار العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين بما يساهم فى توفير أفضل الخدمات الطبية لشعبى البلدين.

وأضاف أن الجانبين ناقشا وضع خطة لاستقبال مرضى الحالات الحرجة خاصة فى أمراض القلب من دولة أوزبكستان، بمستشفيات مدينة شرم الشيخ، وذلك بالتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية، وأعرب الوزير عن استعداد مصر لتقديم أوجه الرعاية الطبية للمرضى بأوزبكستان، من خلال المستشفيات والمعاهد والمراكز التابعة لوزارة الصحة.

من جانبه وجه سفير دولة أوزبكستان الشكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، على تقديم الدعم لدولة أوزبكستان فى التصدى لفيروس سى من خلال إرسال الأدوية المضادة له، والتى أثبتت كفائتها فى تحقيق نتائج سريعة لعلاج المرضى.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة سوزان الزناتى مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، وعفت خليفة مستشار الوزارة للتعاون الدولى والتواصل المجتمعى.