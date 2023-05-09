رئيس الوزراء يتفقد مقر وزارة الإسكان بالحى الحكومى بالعاصمة الجديدة

جدة - نرمين السيد - توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه عقب انتهائه من تفقد مبنى مديرية أمن العاصمة الإدارية الجديدة، لزيارة مقر وزارة الإسكان بالحى الحكومى، حيث كان فى استقباله الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان والمشرف على مكتب الوزير.





وخلال جولته فى أرجاء مقر وزارة الإسكان، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار حول مكونات المبنى الرئيسى وما يضمه من تجهيزات وقاعات للاجتماعات والمؤتمرات بالمقر، كما تابع الدكتور مصطفى مدبولى النظام الإلكترونى المطبق بشأن تنظيم دخول وخروج موظفى الوزارة، ومنظومة البوابات الإلكترونية. وحرص رئيس الوزراء، خلال تفقده عددا من مكاتب موظفى الوزارة، على إجراء حوار مع عدد منهم للاطمئنان على توافر التجهيزات التى تضمن أداء الأعمال على النحو المطلوب، لافتا إلى أنه من الممكن أن نواجه عددا من التحديات خلال الفترة الحالية التى تشهد مراحل الانتقال التدريجى للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة. وأكد أن تلك التحديات تأتى فى الإطار الطبيعى لبدء مرحلة جديدة من العمل، وصولا لانتظام دفة الأمور فى مسارها المنشود للعمل بأعلى مستوى من الكفاءة، كما اطمأن "مدبولى" على وسائل انتقال الموظفين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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