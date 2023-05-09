وزارة النقل تعلن استقبال ميناء سفاجا البحري 466 عائدا من المصريين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 مايو 2023 01:26 مساءً - في اطار توجيهات القيادة السياسية بضمان العودة الآمنة للمصريين العالقين بالسودان لأرض الوطن والمساعدة فى إجلاء رعايا عدد من مختلف دول العالم ، أصدر وزير النقل الفريق كامل الوزير تعليمات برفع درجة الاستعداد وإتخاذ التدابير اللازمة بميناء سفاجا البحرى بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى ( جوازات ، جمارك ، شرطة ، حجر صحى..... الخ ) لسرعة انهاء الاجراءات وحسن الاستقبال وتقديم ما يلزم من خدمات إغاثية وطبية وغذائية .

حيث استقبل ميناء سفاجا البحرى صباح اليوم احدى الوحدات البحرية التابعة للقوات البحرية المصرية والمخصصة لنقل الركاب وعلى متنها 466 عائداً من المصريين وعدد من رعايا الدول الاخرى العالقين بدولة السودان ( 272 مصري و184 سوداني و5 بريطاني و1 أمريكي و1 كيني و3 رواندي ) وكان في استقبال العائدين اليوم بتكليف من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر والمهندس سيد متولى رئيس جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي

حيث قام جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي بتوفير عدد 12 أتوبيس من شركات وزارة النقل بواقع عدد 6 أتوبيسات من شركة الإتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر چيت) وعدد 6 أتوبيسات من شركة الصعيد للنقل والسياحة (إيچي باص) وذلك علي نفقة وزارة النقل لنقل العائدين إلى محطة عدلى منصور التبادلية بالقاهرة بالإضافة الى التنسيق مع هيئة الإسعافات المصرية والهلال الأحمر لتقديم الخدمات الطبية لكبار السن وذوى الامراض المزمنة والحالات الحرجة وسرعة نقل الحالات الحرجة للمستشفيات لتلقى العلاج الفوري بمستشفيات مدينتى الغردقة وسفاجا لتلقى الحالات المختلفة وعمل اللازم كما تم تجهيز نقطة طبية مزودة بكافة الكوادر الطبية اللازمة لإجراء الفحوصات الطبية واعطاء التطعيمات اللازمة والتأكد من سلامة كافة الافراد.