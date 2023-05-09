الاستعدادات النهائية لامتحانات الدبلومات الفنية 2022-2023 (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - استعدت وزارة التربية والتعليم، لبدء امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية "صناعى، زراعى، تجارى وفندقى"، فى جميع أنظمة التقدم "نظام السنوات الثلاث، إعداد مهنى، نظام السنوات الخمس، تعليم وتدريب مزدوج وتكنولوجيا تطبيقية"، على مستوى الجمهورية للعام الدراسى الحالى 2022-2023.





فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" الاستعدادات النهائية لامتحانات الدبلومات الفنية 2022-2023

وتبدأ الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات بمختلف نوعياتها، اعتبارا من السبت الموافق 20-5-2023، كما تبدأ الامتحانات التحريرية اعتبارا من السبت الموافق 27-5-2023، وتنتهى الخميس الموافق 8-6-2023. وتستكمل الامتحانات العملية والمعملية اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 9-6-2023 وحتى الجمعة الموافق 16-6-2023.

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