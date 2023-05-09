الفاتيكان: زيارة البابا تواضروس حجر زاوية فى مسيرتنا نحو الوحدة

جدة - نرمين السيد - يزور بطريرك الإسكندرية تواضروس الثانى، روما، من التاسع وحتى الرابع عشر من مايو الجارى، وفى 10 و11 من مايو - كما ورد فى تغريدة لأمانة سرِّ دولة حاضرة الفاتيكان – "سيحيى البطريرك تواضرس مع البابا فرنسيس الذكرى السنوية الخمسين للقاء التاريخى لسلفيهما، القديس بولس السادس والبابا شنودة الثالث، الذى عقد فى مايو 1973".





وفى هذه المناسبة، سيشارك البطريرك تواضروس فى المقابلة العامة يوم الأربعاء 10 مايو، فى اليوم التالى، 11 مايو، سيكون هناك لقاء خاص مع الأب الأقدس، وسيتضمن أيضًا وقفة صلاة، على أن يزور بعدها الدائرة الفاتيكانية لتعزيز وحدة المسيحيين.

وفى 14 مايو، سيحتفل البطريرك تواضروس مع الأقباط فى إيطاليا، وهم حوالى 100 ألف، بالقداس الإلهى فى بازيليك القديس يوحنا فى اللاتيران.

وقد أوضح الأب Hyacinthe Destivelle، أحد المسؤولين فى دائرة تعزيز وحدة المسيحيين، أهمية هذه الزيارة لوسائل الإعلام الفاتيكانية واصفًا إياها بأنّها حجر زاوية فى مسيرتنا نحو الوحدة.

وذكّر الأب Destivelle باللقاء الذى تمَّ فى 10 من مايو فى عام 1973 فى روما بين البابا شنودة والبابا بولس السادس اللذان وقعا خلاله اتفاقية كريستولوجية اى خاصة بالمسيح مشهورة جدًا، وكانت بمثابة نموذج لاتفاقيات مماثلة مع الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الأخرى التى تعترف بالمجامع المسكونية الثلاثة الأولى.

كما أشار أيضًا إلى أن هذه الزيارة تتمُّ فى الذكرى العاشرة لزيارة البطريرك تواضروس الأولى عام 2013 بعد أشهر قليلة من انتخاب البابا فرنسيس والبطريرك تواضروس.

فى محور لقاء الصلاة يوم 11 من مايو سيكون موضوع مسكونية الدم تخليدًا لذكرى العديد من شهداء مختلف الطوائف المسيحية: لأنه بالنسبة للبابا فرنسيس – أكّد الأب Destivelle –دم الشهداء هو بذرة وحدة، والشهداء قد اتحدوا فى السماء، كما يقول البابا دائمًا، فهم لم يقتلوا لأنهم كاثوليك أو أرثوذكس أو بروتستانت وإنما لأنهم مسيحيون، لذلك فهم متّحدون فى مجد الله لأنهم تألّموا من أجل اسم المسيح. إنَّ دم الشهداء يصرخ بصوت أقوى من انقساماتنا.

وتابع بيان للكنيسة: إنَّ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى مصر - تفيد تغريدة أمانة سرِّ دولة حاضرة الفاتيكان - هى واحدة من أهم الحقائق فى المشهد الكنسى للشرق الأوسط، حيث تواجه الجماعات المسيحية فى الآونة الأخيرة مواقف صعبة للغاية.

وأردف: لهذه المناسبة نشرت الدائرة الفاتيكانية لتعزيز وحدة المسيحيين كتابًا تذكاريًا يحمل عنوان "الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الذكرى الخمسون للقاء بين البابا بولس السادس والبابا شنودة الثالث (1973-2023)".

يحتوى الكتاب على الوثائق الرئيسية التى تشهد على التقارب بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ المجمع الفاتيكانى الثانى، تسبقها مقدمة مشتركة للبابا فرنسيس والبابا تواضروس الثانى، نشرته دار النشر التابعة للكرسى الرسولى، وهو المجلد الثالث فى السلسلة الجديدة "Ut Unum Sint" للدائرة الفاتيكانية لتعزيز وحدة المسيحيين.