فتح باب التقديم لراغبى التدريب المهنى بـ الوحدة المتنقلة فى القليوبية

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان، اليوم الثلاثاء، أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، بدء قبول الشباب للتدريب المهنى بوحدة التدريب المتنقلة على مهن "التفصيل والحياكة، الكهرباء، السباكة"، ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بديوان عام المديرية، وذلك تنفيذا لاستراتيجية الوزارة فى إعداد كودار مهنية مُدربة وقادرة على الانخراط بسوق العمل، وتنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف العمل على تنفيذ العديد من برامج التدريب المهنى على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات والاستعانة بصندوق تمويل التدريب والتأهيل فى هذا الصدد.

وبحسب البيان تلقت الوزارة، تقريرا من إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، أشارت فيه إلى أنه تم فتح باب التقديم للحصول على البرامج التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهن "التفصيل والحياكة، الكهرباء، السباكة"، والموجودة بقرية طحوريا بشبين القناطر، وذلك بنظام الساعات التدريبية المعتمدة لكل دورة تدريبية بواقع 200 ساعة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة ومدتها شهر كامل، و60 ساعة تدريبية على مهنة السباكة والكهرباء بمعدل 15 يوما تدريبيا، مع تسليم أدوات التدريب مجاناً للمتدربين، مع توفير تأمين صحى طوال فترة التدريب المجانى.

وقالت مدير المديرية، فى البيان، إنه يمكن للراغبين فى الحصول على فرص البرامج التدريبية التقديم من خلال إدارة التدريب وبحوث العمالة بالمديرية وعنوانها: بنها – الفلل مجمع المصالح خلف ديوان المحافظة، أو من خلال مركز التدريب المهنى بالخانكة وعنوانه خلف مركز الشرطة القديم بجوار المطافى، لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة ويحصل المتدربين فى نهاية كل دورة على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للحصول على فرصة عمل فى القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة وخارجها، فضلا عن أنه يمكن التواصل على الارقام الهاتفية 0100570545 أو 0244561055 أو 02446989477 ، كما حددت المستندات المطلوبة للتقديم صورة من بطاقة الرقم القومى، أو صورة شهادة الميلاد، وصورة من المؤهل الدراسى إن وجد و2 صورة شخصية.