رئيس الوزراء يتفقد مبنى مديرية أمن العاصمة الإدارية تمهيدا لتسليمه

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الثلاثاء، عددا من مكونات الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، استهلها بتفقد مبنى مديرية أمن العاصمة، فى إطار الاستعداد لتسليم المبنى بعد الانتهاء منه وبدء تشغيله خلال الفترة المقبلة.





رافق رئيس الوزراة فى الزيارة اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، واللواء طارق راشد، مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، وعدد من المسؤولين المعنيين.

وخلال الجولة، تفقد رئيس مجلس الوزراء مبنى مديرية أمن العاصمة CCC، حيث استمع الدكتور مصطفى مدبولى إلى تفاصيل المكونات التى يشتمل عليها المبنى، ونوعية الخدمات المتوافرة به، ويتكون المبنى من دورين بدورم، وطابق أرضى، و7 طوابق متكررة، بالإضافة إلى 2 دور روف بإجمالى مسطح 68.447 م2، كما يتوافر مبنى خدمى ملحق به يتكون من دور أرضى، و2 دور متكرر بإجمالى مسطح 3150 م2.

وعقب ذلك، توجه رئيس مجلس الوزراء لتفقد محتويات المبنى من الداخل، وشاهد القاعات، وما تضمه من أنظمة متابعة وتحكم، وكذا الكاميرات التى ترصد وتتابع جميع الأحداث المحيطة، وأنظمة الإنذار للأحداث الطارئة، وتوزيعها إلى موزع البلاغات، والذى بدوره يتم نقله وتتبعه حتى يصل إلى القوة المتواجدة فى الموقع، انتهاء بتحديد نوعية التعامل المطلوب مع هذه الأحداث فى زمن قصير للغاية، وخلال ذلك تابع الدكتور مدبولي مناورة لانقطاع التيار الكهربائى عن المبنى وإعادة توصيله مرة أخرى وعودة العمل بالمبنى بأكمله بكفاءة عالية فى توقيت زمنى قصير.

وشاهد رئيس الوزراء ما تضمه إحدى القاعات من شاشات مخصصة لرصد ومراقبة مختلف مناطق العاصمة الإدارية الجديدة، كما توجه الدكتور مدبولى لتفقد مركز البيانات الذى يتم به تجميع مختلف البيانات والمعلومات عن مختلف الوزارات والجهات العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الجولة، تم التأكيد أن العمل جار على قدم وساق لسرعة تسليم مبنى مديرية أمن العاصمة وبدء تشغيله خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك نظرا لدوره الكبير فى توفير وضمان أعلى درجات التأمين للأفراد والمنشآت داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وفى هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة التنسيق وتذليل مختلف التحديات لسرعة تشغيل هذا المبنى الحيوى، كما وجه بأن يتم العمل وفق جدول زمنى محدد للانتهاء والتسليم خلال فترة زمنية قريبة، بحيث يتم التشغيل الفعلى للمبنى بأكمله بكفاءة عالية فى رصد وتلقى البلاغات، وتوزيع المهام المختلفة فى التأمين، والتعامل مع أى أحداث طارئة أو عاجلة.