القوى العاملة تشارك فى احتفال مصنع «أسمنت سيناء» باليوم العالمى للسلامة

جدة - نرمين السيد - شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، فى الاحتفال باليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية والذى نظمه مصنع أسمنت "سيناء الأبيض"، وتحت شعار "أسباب الانزلاق والتعثر فى أماكن العمل".





وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بالتواجد المستمر فى أماكن العمل داخل المنشآت والتأكد من تطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التى كفلها القانون لحماية المنشآت والعمال على حد سواء.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها تلقت تقريراً من محمد سالم عبد المالك مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء، أشار فيه إلى المشاركة والمناقشة بورشة العمل داخل الاحتفالية حول مفهوم الانزلاق والتعثر فى أماكن العمل، وكيفية تجنبه ومنع السقوط كخطوة مهمة فى الوقت المناسب، بحضور مدير المصنع المهندس أيمن عبد الصبور، وأدار ورش العمل المهندس محمد أبو حطب مسؤول السلامة والصحة المهنية بمشاركة مهندسين وفنيين وإداريين وعمال داخل المصنع.

وأضاف مدير المديرية، أنه شارك فى المناقشات الكيميائى عبدالمنعم محمود والذى قام بشرح مفهوم إصابات العمل والأمراض المهنية والمزمنة والحوادث الجسيمة وطرق الوقاية منها، وعلى هامش الاحتفال تم تكريم بعض العاملين بالمصنع من قبل إدارة المصنع والمديرية.