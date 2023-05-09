 بالأسماء.. تسليم عقود عمل لذوى الهمم بشركات قطاع خاص بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، بشأن متابعة تعيين 127 من ذوى الهمم، كدفعة ثانية من المشاركين بملتقى التوظيف الذى أقامته المديرية بشهر مارس الماضى، وذلك للعمل فى 21 شركة من شركات القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة.





يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بمتابعة فرص العمل التى تم توفيرها لذوى الهمم بالملتقى، والتأكد من استلامهم للعمل داخل الشركات التى وفرت الفرص وحصولهم على كافة مستحقاتهم وفقاً للحد الأدنى للاجور وغيرها من المكافآت والحوافز فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشغيل وتدريب ودمج تلك الفئة. وأكد أحمد عزاز مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، فى تقريره للوزارة، اليوم الثلاثاء، متابعة تشغيل 127 من ذوى الهمم المشاركين فى الملتقى الذى نظمته فى شهر مارس الماضى والذين تم تسجيلهم وتقديم اوراقهم للعمل فى 21 شركة من القطاع الخاص. واضاف مدير المديرية انه استقبل عدد من ذوى الهمم لتوقيع عقود العمل الخاصة بهم للعمل بالشركات المشاركة بالملتقى التوظيفى كدفعة ثانية ، تأكيداً على مبدأ الشفافية والمصداقية مع المواطنين وتنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة والقيادة السياسية ، وجارى استكمال باقى التعيينات ومتابعتها مع الشركات .

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