”القوى العاملة” بالدقهلية تشارك للمحافظة والعمال في احتفال الاول من مايو

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 مايو 2023 02:23 مساءً - شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية في احتفالية عيد العمال التي نظمتها المحافظة بقيادة المحافظ الدكتور أيمن مختار ، بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، والعميد ا. ح احمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة، ومجدي ابوشريحة رئيس الاتحاد المحلي لعمال الدقهلية ، واعضاء وممثلي النقابات العمالية ورؤساء اللجان العمالية وممثلي واصحاب الشركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة علي ارض المحافظة .

واوضحت الوزارة في بيان لها ، انها تلقت تقريراً من ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية ، أشار فيه انه في اطار احتفالات مصر بعيد العمال 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وتنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، القى كلمة نيابة عن وزير القوي العاملة وقال ان الوزارة حريصة كل الحرص علي تقديم كل الدعم والرعاية للعمال بهدف العمل علي تحقيق اهداف الدولة المصرية في الرقي والازدهار وزيادة وجودة الانتاج في كافة المجالات ، مشيراً إلى ان التاريخ يسجل الدور المحوري للعمال المصريين في بناء هذا الوطن العزيز على مر العصور بحروف من نور فمنذ فجر التاريخ وحتى الآن والحضارة المصرية الخالدة تتحدث عن تقديس المصريين للعمل..

واوضح مدير المديرية انه بدوره قدم محافظ الدقهلية الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية علي المناخ الملائم لاقامة الفاعليات التي تحتفي بعمال مصر الاوفياء وتكريمهم في عيدهم وايضاً العديد من الفاعليات الاخري في جميع المجالات التي تحقق اهداف واستراتيجية الدولة المصرية ، كما ان الدولة بكامل اجهزتها تفخر بما يقدمه العمال من جهود متواصله علي مر التاريخ لتحقيق التقدم والازدهار لمصرنا الغالية كما قدم الشكر والتقدير لوزير القوي العاملة والمديرية على الجهود المتميزة في دعم ورعاية العمال واتاحة الفرص التدريبية الهادفة التي تساهم في تنمية وزيادة الانتاج فضلا عن الفرص التدريبية التي تفتح امام المتدربين مجالات جديد للانخراط في سوق العمل...

يذكر انه خلال الاحتفالية تم تكريم 120 عاملا من العمال المتميزين العاملين بالشركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة علي ارض المحافظة ، وايضا عدد من القيادات والعاملين بقطاعات مديرية القوي العاملة بالدقهلية وعدد من النقابيين من اتحاد عمال الدقهلية حيث تم تسليمهم شهادات التقدير وجوائز عينية ومالية مقدمة من الشركات العاملين بها تقديراً واعتزازاً وامتناناً لدورهم البناء في العمل والانجاز ، وفي نهاية الاحتفالية قدم المحافظ خالص التهنئة للعمال المكرمين مشيراً إلى ان تكريم هذه النماذج المشرفة من عمال الدقهلية في عيدهم هو في الحقيقة تكريم لكل العمال في ربوع مصر ، كما بعث عمال الدقهلية برسالة شكر وتقدير الى وزير القوى العاملة لاهتمامه بتكريم العمال المتميزين بالدقهلية .