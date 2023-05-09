القوى العاملة في مصنع الاسمنت بشمال سيناء للاحتفال باليوم العالمى للسلامة المهنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 مايو 2023 02:23 مساءً - شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء ، في الاحتفال باليوم العالمى للسلامة والصحة المهنية والذى نظمه مصنع اسمنت سينا الأبيض ، وتحت شعار ( اسباب الانزلاق و التعثر فى أماكن العمل) ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، بالتواجد المستمر في أماكن العمل داخل المنشآت والتأكد من تطبيق كافة إشتراطات السلامة والصحة المهنية التى كفلها القانون لحماية المنشآت والعمال على حد سواء .

واوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، انها تلقت تقريراً من محمد سالم عبد المالك مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء، أشار فيه إلى المشاركة والمناقشة بورشة العمل داخل الإحتفالية حول مفهوم الانزلاق والتعثر فى أماكن العمل ، وكيفية تجنبه ومنع السقوط كخطوة مهمة فى الوقت المناسب ، بحضور مدير المصنع المهندس ايمن عبد الصبور ، وأدار ورش العمل المهندس محمد ابو حطب مسئول السلامة والصحة المهنية بمشاركة مهندسين وفنيين واداريين وعمال داخل المصنع .

واضاف مدير المديرية انه شارك في المناقشات الكيميائي عبدالمنعم محمود والذى قام بشرح مفهوم إصابات العمل والأمراض المهنية و المزمنة والحوادث الجسيمة وطرق الوقاية منها ، وعلي هامش الاحتفال تم تكريم بعض العاملين بالمصنع من قبل إدارة المصنع والمديرية .