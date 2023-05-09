القوى العاملة: حريصون على رعاية العمال لزيادة الإنتاج

جدة - نرمين السيد - شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية فى احتفالية عيد العمال التى نظمتها المحافظة بقيادة المحافظ الدكتور أيمن مختار، بحضور أعضاء وممثلى النقابات العمالية ورؤساء اللجان العمالية وممثلى وأصحاب الشركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة على أرض المحافظة.





وأوضحت الوزارة فى بيان، أنها تلقت تقريراً من ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، أشار فيه إلى أنه فى إطار احتفالات مصر بعيد العمال 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، ألقى كلمة نيابة عن وزير القوى العاملة وقال إن الوزارة حريصة كل الحرص على تقديم الدعم والرعاية للعمال لتحقيق أهداف الدولة المصرية فى الرقى والازدهار وزيادة وجودة الإنتاج فى كافة المجالات.

وأشار إلى أن التاريخ يسجل الدور المحورى للعمال المصريين فى بناء هذا الوطن العزيز على مر العصور بحروف من نور فمنذ فجر التاريخ وحتى الآن والحضارة المصرية الخالدة تتحدث عن تقديس المصريين للعمل.

وأوضح مدير المديرية أنه بدوره قدم محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على المناخ الملائم لإقامة الفاعليات التى تحتفى بعمال مصر الأوفياء وتكريمهم فى عيدهم، وأيضاً العديد من الفاعليات الأخرى فى جميع المجالات التى تحقق أهداف واستراتيجية الدولة المصرية.

كما أن الدولة بكامل أجهزتها تفخر بما يقدمه العمال من جهود متواصله على مر التاريخ لتحقيق التقدم والازدهار لمصرنا الغالية، وقدم الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة والمديرية على الجهود المتميزة فى دعم ورعاية العمال وإتاحة الفرص التدريبية الهادفة التى تساهم فى تنمية وزيادة الإنتاج فضلا عن الفرص التدريبية التى تفتح أمام المتدربين مجالات جديد للانخراط فى سوق العمل.

يذكر أنه خلال الاحتفالية تم تكريم 120 عاملا من العمال المتميزين العاملين بالشركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة على أرض المحافظة، وأيضا عدد من القيادات والعاملين بقطاعات مديرية القوى العاملة بالدقهلية، وعدد من النقابيين من اتحاد عمال الدقهلية حيث تم تسليمهم شهادات التقدير وجوائز عينية ومالية مقدمة من الشركات العاملين بها تقديراً واعتزازاً وامتناناً لدورهم البناء فى العمل والإنجاز.

فى نهاية الاحتفالية قدم المحافظ خالص التهنئة للعمال المكرمين، مشيراً إلى أن تكريم هذه النماذج المشرفة من عمال الدقهلية فى عيدهم هو فى الحقيقة تكريم لكل العمال فى ربوع مصر، كما بعث عمال الدقهلية برسالة شكر وتقدير إلى وزير القوى العاملة لاهتمامه بتكريم العمال المتميزين بالدقهلية.