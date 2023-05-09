الفريق أول محمد زكى يلتقى وزير دفاع العراق (فيديو)

جدة - نرمين السيد - التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ثابت محمد سعيد العباسى وزير دفاع جمهورية العراق والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.





أجريت مراسم الاستقبال الرسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين. تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بالمنطقة فى ظل الظروف والتحديات الراهنة، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون بين البلدين فى العديد من المجالات. وأكد القائد العام للقوات المسلحة، اعتزازه بعلاقات الشراكة التى تربط القوات المسلحة المصرية والعراقية، مؤكدا الحرص على تعزيز أوجه التعاون فى مختلف المجالات العسكرية. وأعرب وزير دفاع جمهورية العراق، عن تقديره لجهود مصر الداعمة فى محيطها الإقليمى والدولى، متطلعا أن تشهد المرحلة القادمة مزيد من التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير العراقى والملحق العسكرى لجمهورية العراق بالقاهرة.

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