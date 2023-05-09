وزير الخارجية يصل إلى عاصمة جنوب السودان جوبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 مايو 2023 03:30 مساءً - وصل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثلاثاء، إلى جوبا عاصمة جنوب السودان.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - فى حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- "سامح شكري وزير الخارجية يصل إلى جوبا في جنوب السودان".

وكان الوزير شكري قد بدأ أمس الاثنين، جولة إلى كل من إنجامينا وجوبا، في إطار التنسيق والتشاور مع دول جوار السودان حول تطورات الأزمة السودانية وتأثيراتها الإقليمية والدولية وسبل تنسيق الجهود من أجل حلها حفاظاً على سلامة الشعب السوداني الشقيق واستقرار دولته.