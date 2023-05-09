مدبولى يستعرض مع رئيس جهاز حماية المنافسة التقدم المحرز فى عدد من الملفات

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، على الدور المهم الذى يقوم به جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فى دعم سياسات المنافسة فى السوق المصرية، بما يخدم الاقتصاد الوطنى، مثمنا النتائج الإيجابية التى تحققت فى هذا الشأن.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى،اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدكتور محمود ممتاز، لاستعراض التقدم المحرز فى عدد من ملفات العمل. وأشار الدكتور محمود ممتاز إلى تحسن مؤشرات مصر وفقًا لتقييم الأداء حول الأطر التشريعية لبيئة الأعمال فى المنطقة العربية من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا "الإسكوا". وأوضح رئيس جهاز حماية المنافسة أن النتائج أظهرت تقدمًا ملحوظًا فى مصر عام 2022، مقارنة بالعام 2020 وذلك فيما يتعلق بتطبيق سياسات المنافسة بشكل عام، وفى مجال الحياد التنافسى بشكل خاص، لافتاً إلى أن هذا التقييم اعتمد على أكثر من 60 مؤشرًا، أبرزها: مكافحة الممارسات الاحتكارية، وممارسات إنفاذ القانون، وإصدار المواد القانونية واللوائح التنظيمية الخاصة بعمليات الاندماج والاستحواذ، وكذا الاتفاقات الدولية بين مصر وغيرها من البلدان والمؤسسات الدولية الخاصة بسياسات المنافسة.

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