افتتاح موسم حصاد القمح بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - شهد محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، افتتاح موسم حصاد محصول القمح بالحقول الزراعية التابعة لإحدى الشركات الزراعية على مساحة 1008 فدادين بقرية أم عزام التابعة لمركز القصاصين وذلك بحضور وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية، وعددا من المزارعين.





وقالت محافظه الإسماعيلية اليوم فى بيان رسمى أن السكرتير العام أدار حوارا مفتوحا مع مسئولى الشركة والمزارعين، للتعرف على إنتاجية الفدان من القمح والأصناف الزراعية المستخدمة والتى تساعد فى زيادة الإنتاجية وتحسين حالة المحصول وتمت الإشارة إلى أن متوسط إنتاجية الفدان بلغت 19 إردب قمح صنف مصر3.

واوضح المحافظ أن إجمالى المساحة المنزرعة قمح هذا العام بلغت 33 ألفا و27 فدانا و13 قيراطا، حيث تم استحداث عدد من الأصناف والتقاوى الجديدة ذات الجودة والإنتاجية العالية "سخا 95 – مصر 3 – جيزة 171 – سدس 14" وذلك لزيادة إنتاجية الفدان.

وأضاف المحافظ أن المساحة التى تم حصادها حتى اليوم التاسع من مايو الجارى لموسم حصاد القمح 2023 تبلغ 20 ألف فدان، حيث تم توريد 19 ألف طن مؤكدا على أنه تم توريد 19 ألف طن من محصول القمح إلى صوامع القنطرة شرق وأبو صوير والصوامع المعدنية ومراكز تجميع أبو صوير والقصاصين وأبو سلطان ومركز تجميع الحمد.

وأيضًا حث المزارعين على عدم تجميع القمح وتخزينها بمخازن خاصة بهم، منعًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وبضرورة الاهتمام بتوريد محصول القمح إلى الصوامع والشُون المعدة لذلك والمنتشرة بجميع المراكز على مستوى المحافظة على وجه السرعة، على أن يتم احتفاظ المزارع بما يثبت توريده للقمح بالصوامع والشون.

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالإسماعيلية تعمل على بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين فى عملية توريد القمح للشون والصوامع لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام، مشددًا على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين والتأكد من جودة القمح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها، مؤكدًا أن سعر الإردب الذى قررته الدولة مناسب للفلاح وبنسبة زيادة عن العام الماضى تقارب الضعف.

وأضاف محاف الإسماعيلية أن المحافظة تسعى بكل عزم لتحقيق المستهدف من توريد محصول القمح هذا العام أسوة بالأعوام الماضية، حيث تم وضع خطة شاملة لتنمية وتطوير القطاع الزراعى، ودعمه بكافة نظم الميكنة الزراعية، والوسائل التكنولوجية الحديثة، لزيادة الرقعة الزراعية بشكل عام، وبشكل خاص زراعة القمح، والتى تصل إجمالى المساحة المزروعة به فى المحافظة إلى 33 ألف فدان لافتًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وأخرى فرعية بالوحدات المحلية، وذلك لمتابعة الكميات التى يتم توريدها من محصول القمح لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين وتم توريد 19 ألف طن من محصول القمح بالشون الحكومية والصوامع حتى اليوم الثلاثاء.