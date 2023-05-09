وقال سلومة- فى تصريح اليوم- إن الهدف العام للتدريب هو إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات المرتبطة بتنمية الانتماء الوطنى والكفاءة البدنية والتواصل الفعال، مشيرا إلى أن اليوم الأول للتدريب يشمل، تنمية مهارات قيم الولاء والانتماء الوطنى، والمشروعات القومية، وحروب الجيل الخامس، فيما يتم خلال اليوم التأهيل البدنى ورفع الكفاءة البدنية، واليوم الثالث مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات، ومهارات العرض والتقديم، واجتياز المقابلة الشخصية.
جدير بالذكر أن التدريب يستهدف 2170 متدربا بجميع إدارات تعليم الجيزة لمعلمى رياض الأطفال ومعلمى الفصل، ويتم التدريب اليوم الأول والثالث داخل القاعات المجهزة عن طريق المدربين المعتمدين واليوم الرياضى بملاعب المدارس المناسبة أو ملاعب مراكز الشباب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدير تعليم الجيزة يتفقد مركز تدريب المعلمين الجدد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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