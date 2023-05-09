محافظ أسوان: حصر كامل لأصول الدولة لزيادة الموارد

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أن الهدف من منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة هو حصر أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة والمؤجرة لزيادة موارد الدولة والمحافظة من خلال تحصيل الإيرادات وإدارة المنشآت والممتلكات الخاصة بالدولة.





وشدد المحافظ -خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع ممثلى وزارة التنمية المحلية ومنظومة أملاك الدولة بوزارة الاتصالات لمناقشة منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة- على أنه سيتم استغلال هذه الموارد فى إقامة مشروعات قومية وخدمية لخدمة المواطنين فى كافة القطاعات مثل مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها. وقال المحافظ إننا نعمل جميعا فى أجهزة الدولة المختلفة من أجل خدمة المواطنين فى كافة القطاعات وتلبية احتياجاتهم من خلال التوسع فى إنشاء المدارس والمستشفيات وجميع المواقع الخدمية بكافة أنواعها بالشكل الذى يساهم فى دفع عجلة التنمية، ويحافظ على أصول وممتلكات الدولة، وهو الذى يأتى فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمى لأجهزة ومؤسسات الدولة. تمت خلال الاجتماع مناقشة وعرض التكليفات الصادرة فى هذا الشأن لحصر أصول الدولة، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمنظومة مدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظة، وهو الذى سبقه اجتماع للوفد مع مديرى الإدارات والجهات المختصة بحصر أصول الدولة.

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