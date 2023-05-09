محافظة القاهرة تنفى إزالة المقبرة الخاصة بالشيخ محمد رفعت

جدة - نرمين السيد - نفت محافظة القاهرة، فى بيان لها منذ قليل، ما أثير بشأن إزالة المقبرة الخاصة بالشيخ محمد رفعت، أو إرسال المحافظة خطاب يطالب أسرة الفقيد الراحل بنقل رفاته على نفقتهم الخاصة.





وأكدت المحافظة فى بيانها، أن ما تردد بهذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة. وتهيب محافظة القاهرة بوسائل الإعلام تحرى الدقة والرجوع للمصادر الرسمية للتأكد من صحة البيانات.

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