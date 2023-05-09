البابا تواضروس يصل روما ويلتقى أسقف وبابا الكنيسة الكاثوليكية (صور)

جدة - نرمين السيد - وصل قداسة البابا تواضروس الثانى، مساء اليوم الثلاثاء، مطار روما الدولى -فيمشينو- وكان فى استقبال قداسته السفير محمود طلعت سفير مصر لدى الفاتيكان، والسفير بسام راضى سفير مصر لدى إيطاليا، والمونسينيور بريل فاريل نائب المسؤول عن مكتب وحدة الكنائس والمونسينيور يوأنس لحظى جيد السكرتير الشخصى السابق لقداسة البابا فرنسيس.





ويتوجه قداسة البابا تواضروس إلى حاضرة الفاتيكان، استعدادًا للقاء قداسة البابا فرنسيس أسقف روما وبابا الكنيسة الكاثوليكية، والذى يعد اللقاء الرابع بين الباباوين حيث كان أول لقاء فى مايو 2013 بحاضرة الفاتيكان والذى انطلق من خلاله يوم المحبة الأخوية بدعوة قداسة البابا تواضروس، وجاء اللقاء الثانى فى أبريل 2017 أثناء زيارة قداسة البابا فرنسيس لمصر، أما اللقاء الثالث كان فى يوليو 2018 خلال لقاء مدينة بارى بإيطاليا للصلاة معا من أجل سلام الشرق الأوسط.

ومن المعروف أن خلال هذه الزيارة يحتفل الباباوان بمرور 50 عام على عودة العلاقات بين الكنيسة القبطية والكنيسة الكاثوليكية، وذلك فى المقابلة العامة التى يعقدها بابا الفاتيكان أسبوعيًا بساحة القديس بطرس الرسول، فهو يوم تذكار لتوقيع البيان المشترك الذى وقع عليه قداسة البابا بولس السادس وقداسة البابا شنودة الثالث عام 1973 فى حاضرة الڤاتيكان، والذى جاء نصه: "بالإيمان الواحد بالإله الواحد والثالوث وبألوهية ابن الله الوحيد المتجسد إله كامل بحسب اللاهوت وإنسان كامل بحسب الناسوت، معترفين بأن الحياة الإلهية تعطى لنا وتتغذى من خلال أسرار الكنيسة السبعة ومرتبطين بالإكرام المشترك لوالدة الله".

يرافق قداسة البابا فى رحلته، وفد كنسى يضم أصحاب النيافة: الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، والأنبا دانيال مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا برنابا أسقف تورينو وروما، والأنبا أنجيلوس أسقف لندن، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا كيرلس الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس، والأنبا أنطونيو أسقف ميلانو. والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا، والإعلامى مايكل ڤيكتور الملحق الصحفى لقداسة البابا.