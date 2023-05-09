حجازى: مصر اتخذت نهجا جديدا فى الإعداد لقيادات شابة قادرة على القيادة

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، فى الجلسة العامة السادسة للمنتدى العالمى للتعليم 2023 بالعاصمة البريطانية لندن والتى عقدت تحت عنوان: "الخطوات التى يمكن اتخاذها لتطوير القيادة فى التعليم على كل المستويات"، حيث أكد أن الدولة المصرية اتخذت نهجا جديدا فى الإعداد لقيادات شابة قادرة على قيادة عجلة التقدم.





وخلال الجلسة، أشار الدكتور رضا حجازى، فى مداخلة له، إلى أن القائد يمتلك التأثير فى الآخرين، وله قدرة على فهم قدرات الأفراد، والاهتمام الفردى بهم، وحشد طاقاتهم، وخلق طاقة إيجابية للعمل.

وأضاف الوزير أن محور المتابعة من القضايا المهمة التى تضمن نجاح أى منظومة، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المصرية مسئولة عن 25 مليون طالب وطالبة موزعين فى 60 ألف مدرسة ولديها 2 مليون معلم وإدارى، وهو ما تطلب وضع منظومة متابعة دقيقة وفعالة لضمان استدامة نجاح منظومة التعليم.

كما تطرق الدكتور رضا حجازى إلى استراتيجية الوزارة فى الارتقاء بأداء المعلمين، مؤكدا أن جودة التعليم لا تتحقق دون الارتقاء بأداء المعلمين، منوها فى هذا الإطار إلى تقديم العديد من الحقائب التدريبية التى تضمن الارتقاء بأداء المعلم ومواكبته للتطوير الجارى فى المناهج الدراسية وضمان قدرته على العطاء والابداع بما ينعكس على تطوير قدرات الطلاب وتنمية مواهبهم.

كما تطرق الدكتور رضا حجازى إلى المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب، والتى تتضمن العديد من الخطوات لاختيار أكفأ مديرى مدارس، حيث يتم منحهم تدريبا شاملا بإقامة كاملة لمدة 6 أشهر على أن يتم منح من يجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة فى القيادة التربوية والأمن القومى، والتى تمهد بدورها لمن يجتازها تولى إدارة المدرسة، حيث أكد الوزير فى هذا الإطار أن هذه المبادرة هى بداية تحقيق التغيير المنشود فى الارتقاء بأداء إدارة المدارس.

وفى إطار الارتقاء بأداء المعلمين أيضا، أشار الدكتور رضا حجازى إلى أن الوزارة نفذت العديد من الاجراءات التى تضمن تحفيز قدرات المعلمين، مستشهدا على سبيل المثال بإطلاق مسابقة الإدارة التعليمية المتميزة على مستوى جمهورية مصر العربية والتى يتم اختيارها وفقا لعدد من المعايير لضمان خلق منافسة تحقق النجاح المنشود فى الادارة وتحقيق رؤية الوزارة فى الارتقاء بالأداء العام لمنظومة التعليم المصرية.

كما أشار الوزير إلى المعايير التى يتم بناء عليها اختيار أكفأ المعلمين من خلال المرور بالعديد من الاختبارات الالكترونية فى خمس مجالات وهى المجال التربوى والثقافى والتكنولوجيا واللغة والسمات، على أن يخضع المعلمون عقب ذلك لتدريبات ذهنية وبدنية ثم تقوم جهة مستقلة باختبارهم استعدادا لتأهيلهم لتولى مسئولية تقديم مستوى تعليمى متميز للأجيال المختلفة من الطلاب المصريين.

وعلى هامش الجلسة، التقى الدكتور رضا حجازى، بعدد من القيادات والوزراء المشاركين فى المنتدى من بينهم المفوض الملكى البريطانى التجارى لإفريقيا جون همفرى.