وزير التعليم يبحث مع نظيره الأردنى سبل التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى، أعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وأهمية تعزيز تبادل الخبرات فى مجال تطوير التعليم.

واستعرض الدكتور رضا حجازى جهود الوزارة فى تطوير المنظومة التعليمية، حيث أكد أن خطة تطوير التعليم هى نهج تتبناه الدولة بأكملها والوزارة تعمل على استكمال بناء مسيرة تطوير المنظومة التعليمية، والعمل بسياسة الحوار، ومشاركة أولياء الأمور والطلاب؛ للتعرف على الجهد المبذول فى تطوير العملية التعليمية.

كما استعرض الدكتور رضا حجازى جهود الوزارة فى عدد من المحاور لتطوير التعليم فى مصر، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المناهج التعليمية وفقا لنظام التعليم الجديد بالشكل الذى يحقق نواتج التعلم المرجوة، وفقا للمعايير الدولية، وبما يساهم فى بناء الشخصية المصرية، ويتفق مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأشار إلى أنه من منطلق اتجاه الدولة نحو التحول الرقمى فى كافة المجالات، فقد اتجهت الوزارة إلى ادخال التحول الرقمى فى التعليم، ليصبح الطالب أكثر إقبالا على التعلم والابتكار، موضحا أن الوزارة اتخذت خطوات لدمج التكنولوجيا فى البرنامج التعليمى، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تساعد الطالب على التفكير الناقد وإدارة المعرفة، والحصول عليها من مصادر متعددة فى ظل التحول الرقمى وتعدد المصادر التعليمية كالمنصات الرقمية والتابلت.

وتطرق الوزير أيضا إلى جهود الوزارة فى تطوير منظومة الامتحانات، والتى من بينها إتاحة بنوك أسئلة تقيس نواتج تعلم حقيقية ومستويات معرفية مختلفة كالفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم وحل المشكلات والإبداع.

وأكد الدكتور رضا حجازى أنه إيمانا من الوزارة بأنه لا تطوير للتعليم دون الارتقاء بالمعلم وتنميته مهنيا، فإن رؤية الوزارة للمستقبل تتمثل فى وجود واختيار معلمين يتمتعون بمهارات مهنية ومعارف ممتازة وقيم وسلوكيات مهنية سليمة، فضلا عن قدرتهم على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعلم المختلفة والحديثة المرتبطة بالتحول الرقمى والتكنولوجيا وغيرها الأدوات العلمية والتربوية بما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتجهيزه للتعامل مع المشكلات الحياتية وتأهيله لسوق العمل.

وأشار الوزير إلى أن اختيار المعلمين وتعيينهم فى مصر يمر باختبارات وتدريبات متعددة لضمان امتلاكهم للمهارات التربوية والتكنولوجية والثقافية، مؤكدا على الدور الهام للأكاديمية المهنية للمعلمين فى التنمية المهنية المستدامة وترقى المعلمين، مما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمى للطلاب وبالمنظومة التعليمية للدولة.

وفى ضوء رعاية الطلاب المتفوقين والموهوبين، أكد الدكتور رضا حجازى أن الوزارة تهتم باكتشاف ورعاية الموهوبين وصقل مهاراتهم فى جميع المجالات العلمية والرياضية والفنية والثقافية، كما تسعى الوزارة إلى زيادة عدد مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM على مستوى الجمهورية، موضحا أن هذه المدارس تتميز بتدريس المواد المتطورة فى العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، وتقوم مناهجها على التكامل بين المواد المختلفة، وتصميم نواتج تعلم تتماشى مع المعايير القومية والعالمية، بالإضافة إلى العمل على إعداد خريجين قادرين على التفكير المنطقى، وحل المشكلات، والابتكار، الإبداع، والمبادرة والتواصل، والعمل بروح الفريق.

وتطرق الوزير أيضا إلى جهود الوزارة لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم، والتى تتضمن العمل على محور الاتاحة وكذلك الحد من التسرب لسد منابع الأمية وإعطاء فرصة للطلاب المتسربين من التعليم للالتحاق بقطار التعليم من خلال مدارس التعليم المجتمعى، كما تبذل الوزارة جهودا كبيرة لتوصيل الخدمة التعليمية فى الأماكن التى تعانى نقصا شديدا فى أعداد المدارس والفصول، وذلك من خلال توفير مدارس التعليم المجتمعى فى المناطق النائية ومدارس الفرصة الثانية لاستيعاب المتسربين.

وتناول حجازى، خلال الاجتماع، استراتيجية الوزارة لتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى، مؤكدا أن منظومة التعليم الفنى تستهدف التحول نحو تعليم فنى يلبى احتياجات سوق العمل بأفضل معايير الجودة العالمية، من خلال نهج مستدام، يقوم على خمسة محاور هى: تحسين جودة التعليم الفنى، تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات وتحسين مهارات المعلمين من خلال التدريب والتأهيل، مشاركة أصحاب الأعمال فى تطوير التعليم الفنى، فضلا عن تغيير الصورة النمطية للتعليم الفنى.

وقال الدكتور رضا حجازى: "إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعد نموذجا مهما يجسد نجاح تلك المنظومة بالتعاون مع مؤسسات الأعمال والقطاع الخاص کمشارك فاعل فى إدارة وتشغيل مدارس فنية فى تخصصات جديدة مبنية على منهجية الجدارات بأعلى معايير الجودة، ومن خلال معلمين متميزين وكفاءات من أصحاب الخبرة لتخريج كوادر فنية تلبى احتياجات أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وتعد من أهم النماذج التى تغير الصورة الذهنية للتعليم الفنى".

ومن جانبه، استعرض الدكتور عزمى محافظة سبل تطوير منظومة التعليم فى الأردن، مشيدا بجهود وزارة التربية والتعليم المصرية فى الارتقاء بمنظومة التعليم، ومعربا عن أهمية تعزيز سبل التعاون مع الجانب المصرى وتبادل الخبرات فى هذا المجال.