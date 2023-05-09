محمد العرابي يكشف تفاصيل مبادرة السعودية لحل النزاع السوداني وتوقعه لها

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 مايو 2023 11:23 مساءً - قال السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، إنه منذ بداية الأزمة السودانية اتصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئيس جنوب السودان في إطار جهود مصر لحل الأزمة لخصوصية العلاقة المصرية مع السودان، ولدراسة الأوضاع وكيفية التحرك على الأرض لاحتواء الأزمة.

وأضاف "العرابي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أن هذا التحرك كان سليمًا جدًا وفي الوقت نفسه مصر أجرت العديد من التحاور مع العديد الدول الشقيقة ومع جامعة الدول العربية.

وأكد أن فكرة الوصول لما بعد الهدنة هو هدف مصر، لأن الهدنة ضرورية ويجب أن تكون متمدة ولكن المشوار الأصعب هو ما بعد الهدنة، مشيرًا إلى أنه يتم الإعلان عن هدنة ولكن على واقع الأرض يوجد عمليات عسكرية وتراشق بين الطرفين.

وأشار "العرابي"، إلى أن الحوار دائر الآن في السعودية، ولكن الأمور فيها تشبث بالمواقف وسقف مطالب عالي، مؤكدًا أنه لا يعتقد وجود منتج ايجابي من الحوار رغم جهود المملكة العربية السعودية.