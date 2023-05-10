هيئة الدواء تبحث التعاون مع نظيرتها البرتغالية بمجال المستحضرات الطبية

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم الثلاثاء، كارلوس ألفيس نائب رئيس الهيئة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية البرتغالى، والدكتورة إيما إيزابيل بيرس، رئيس الجمعية الوطنية للصيدلة، وممثلين عن شركات الدواء والقطاع الصحى بالبرتغال. رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل نائب رئيس الهيئة الوطنية للأدوية البرتغالي





حضر الاجتماع من الجانب المصرى، الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون التطوير الفنى وتنمية القدرات، وعدد من قيادات الهيئة، وممثلين عن شركات الأدوية المصرية.

حيث تم خلال الاجتماع بحث آليات التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال المستحضرات الطبية، ومناقشة أهمية التعاون فى مجال تدريب العاملين، وتعزيز قدراتهم الرقابية فى مختلف المجالات ذات الصلة، وذلك من خلال ورش عمل مشتركة، ومناقشة الآليات التى تسهم فى دعم الاستثمار والتبادل التجارى بين البلدين، ودعم نفاذ المستحضرات الطبية المصرية إلى الأسواق العالمية.

وقد وجه رئيس هيئة الدواء المصرية الدعوة إلى رئيس الهيئة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بالبرتغال لعقد اجتماع افتراضى الأسبوع المقبل بين الهيئتين لمناقشة مستجدات العمل الرقابى، وآليات دعم التعاون المشترك بين الدولتين.

وعقب الاجتماع تم اصطحاب الوفد فى جولة بالمعامل الرقابية للهيئة بالمنصورية، حيث أشاد الوفد بالمستوى المتطور الذى تمتلكه معامل الهيئة، وأكد أنها تضاهى مثيلتها فى أوروبا، وأن ذلك يعكس القدرات المميزة التى تمتلكها هيئة الدواء المصرية كسلطة رقابية.

يأتى ذلك فى إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتعزيز التعاون مع الدول الأوربية فى مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، وتبادل الخبرات، ودعم الاستثمارات فى سوق الدواء المصرى.