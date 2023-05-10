الريال ضد مان سيتي.. دي بروين يعادل النتيجة بهدف فى الدقيقة 67 "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 مايو 2023 12:30 صباحاً - سجل كيفين دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي هدف التعادل ضد ريال مدريد، في الدقيقة 67 لتصبح النتيجة 1-1 في المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وتأهل ريال مدريد، بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، للمربع الذهبي بدوري أبطال أوروبا على حساب منافسه تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 4-0، حيث تفوق ذهابا على البرنابيو بثنائية دون مقابل، ثم كرر انتصاره بنفس النتيجة خارج أرضه فى الإياب على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز.

فيما حجز مان سيتي، تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، مقعده فى نصف نهائي المسابقة الأوروبية العريقة، متفوقاً على بايرن ميونخ بمجموع المباراتين 4-1، حيث نجح الفريق الإنجليزي في تحقيق انتصار ثمين على أرضه ووسط جماهيره في الذهاب بثلاثة أهداف دون مقابل، قبل أن يخرج بتعادل ثمين بنتيجة 1-1 في مواجهة الإياب على ملعب "أليانز أرينا".

وتقابل الفريقان وجها لوجه في 8 مرات سابقة دوري أبطال أوروبا، حقق ريال مدريد الفوز في 3 مباريات مقابل 3 انتصارات للسيتي، بينما انتهت مباراتين بينهما بالتعادل.

ويخوض الميرنجي مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في التتويج بلقب بطولة كأس ملك إسبانيا للمرة 20 في تاريخه بعد الفوز بنتيجة 2-1 على أوساسونا فى المباراة النهائية التى جمعت الفريقين على ملعب "لا كارتوخا" فى مدينة إشبيلية.

في المقابل، تسعى كتيبة المدرب جوارديولا للخروج بنتيجة إيجابية من مواجهة الليلة تسهل مهمته في مواجهة الإياب التي يستضيفها على أرضه ووسط جماهيره بستاد "الاتحاد" يوم الأربعاء 17 مايو الجاري.

ويتسلح الفريق الإنجليزي بالهداف النرويجي المتألق إيرلينج هالاند، الذى نجح في تسجيل 51 هدفا خلال مشاركته في 46 مباراة بجميع البطولات مع السيتي هذا الموسم.

ويملك مانشستر سيتي فرصة ذهبية للفوز بالثلاثية التاريخية هذا الموسم، حيث ينافس السيتيزنز على ألقاب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويعتبر مان سيتى قريبا للغاية من الحفاظ على لقب الدورى الإنجليزى بالموسم الجارى 2022-2023، على الرغم من المنافسة القوية من نظيره أرسنال، حيث يتصدر رجال جوارديولا الترتيب برصيد 82 نقطة.

كما نجح السيتى في التأهل لنهائى بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي 2022-2023، حيث يلتقي مع جاره مانشستر يونايتد فى الساعة الخامسة مساء السبت 3 يونيو المقبل على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن.

وتقابل الملكي والسيتي وجها لوجه فى 8 مرات سابقة دوري أبطال أوروبا، حقق ريال مدريد الفوز في 3 مباريات مقابل 3 انتصارات للسيتي، بينما انتهت مباراتان بالتعادل، ونجح الملكي فى تحقيق ريمونتادا تاريخية فى المواجهة الأخيرة أمام الفريق الإنجليزي حيث حيث حول تأخره بهدف إلى انتصار لا ينسى بنتيجة 3-1 فى الوقت القاتل.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كامافينجا - ألابا - روديجر – كارفاخال.

خط الوسط: مودريتش - كروس – فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - رودريجو.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ووكر - روبن دياز – ستونز.

خط الوسط: برناردو سيلفا – كيفين دي بروين – جوندوجان – رودري.

خط الهجوم: جريليش – هالاند – أكانجي.