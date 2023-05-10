جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة -فى بيان اليوم الثلاثاء- أن المناطق التى ستنقطع عنها المياه هى "قرى الاتحاد-كفر المرابعين-المرابعين-الحيطيه-السرايا- ويؤثر على مجلس قروى الوزارية-وأبو ريه بالرياض"وذلك من التاسعة صباحا حتى انتهاء أعمال الصيانة.
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، حيث تقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. قطع المياه لمدة 9 ساعات بكفر الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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