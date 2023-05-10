موعد ومكان تشييع جنازة محمود بكرى

جدة - نرمين السيد - محمود بكري

وكتب مصطفى بكرى، على حسابه الرسمى على فيسبوك وتويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره - أنعي أخى وشقيقى الغالى النائب الدكتور محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، والذى توفى منذ قليل بمستشفى المعادى العسكرى بعد فترة علاج زادت عن أكثر من 70 يوما".

محمود بكري

وأضاف: "سيشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبة المعنا - بندر قنا، عصر اليوم الأربعاء؛ بناء على وصيته، وسيقام العزاء لمدة 3 أيام بالبلدة".

ولفت مصطفى بكرى إلى أنه سيحدد فيما بعد موعد عزاء شقيقه محمود بكرى بالقاهرة، متابعا: "رحم الله أخى العزيز، وغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".