عاجل.. وفاة الكاتب الصحفى محمود بكرى

جدة - نرمين السيد - وكتب عضو مجلس النواب، مصطفى بكرى، شقيق الراحل فى تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "بسم الله الرحمن الرحيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون - صدق الله العظيم". وأضاف: "بقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره، أنعى أخى وشقيقى الغالى النائب د . محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ، الذى توفى منذ قليل بمستشفى المعادى العسكرى بعد فترة علاج زادت عن 70 يومًا وسيشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبة".

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