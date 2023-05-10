البابا تواضروس من الفاتيكان: نحن بـ مصر نعيش فى سلام ومحبة (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال كلمة قصيرة فى نهاية مأدبة العشاء التى إقامتها الكلية الحبرية الإثيوبية بالفاتيكان مساء أمس الثلاثاء.

وقال البابا: "فى نهاية هذا اليوم أشكركم جميعًا لمحبتكم، وأنا قادم من مصر البلد الذى يعيش فيه المسلمون والمسيحيون بمحبة، فى ظل عالم يحتاج إلى تقديم المحبة، ونحن فى مصر 15 مليون مسيحى تقريبًاً و90 مليون مسلم، نعيش فى سلام ومحبة".

وأضاف: "جميع المصريين يترقبون هذه الزيارة حيث إنها علامة ورسالة محبة، وأدعوكم أن نعمل جميعًا على تقديم المحبة للعالم؛ لأن هذا صميم رسالتنا المسيحية، ولدينا فى الكنيسة القبطية نسمى هذه المأدبة "أغابى"، والتى تعنى مأدبة محبة ونحن اليوم نتحاور معًا على مأدبة واحدة وهذا ما نحن نعمل من أجله".

هذا، وقد سجل قداسة البابا تواضروس كلمة شكر ومحبة فى سجل كبار الزوار تذكرًا لزيارته إلى الفاتيكان خلال مايو 2023.