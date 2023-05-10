عاجل.. الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى محمود بكرى

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: "تنعى الشركة الكاتب الصحفى وعضو مجلس الشيوخ، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان".

وتقدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص العزاء إلى الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، وشقيق الراحل وإلى أسرته، داعية الله سبحانه وتعالى، أن يتغمد الراحل برحمته.

وكان الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، قد أعلن وفاة شقيقه محمود بكرى، كما أعلن موعد الجنازة والعزاء.