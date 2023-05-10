نقابة الإعلاميين تعنى محمود بكرى: كان دمث الخلق وحظى باحترام الجميع

جدة - نرمين السيد - محمود بكري
ونشرت نقابة الإعلاميين، على صفحتها الرسمية بـ موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك؛ قائلة: "قال نقيب الإعلاميين، إن الفقيد محمود بكرى، كان دمث الخلق ويحظى باحترام الجميع، ويتقدم نقيب الإعلاميين بخالص العزاء لأسرة الفقيد وللاسرة الصحفية فى مصر، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد نعت الكاتب الصحفى الراحل محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، والذى وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض.
وقالت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: "تنعى الشركة الكاتب الصحفى وعضو مجلس الشيوخ، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان".
محمود بكري
وتقدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص العزاء إلى الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، وشقيق الراحل وإلى أسرته، داعية الله سبحانه وتعالى، أن يتغمد الراحل برحمته.
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