نقابة الإعلاميين تنعى محمود بكرى: كان دمث الخلق وحظى باحترام الجميع

جدة - نرمين السيد - محمود بكري

ونشرت نقابة الإعلاميين، على صفحتها الرسمية بـ موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك؛ قائلة: "قال نقيب الإعلاميين، إن الفقيد محمود بكرى، كان دمث الخلق ويحظى باحترام الجميع، ويتقدم نقيب الإعلاميين بخالص العزاء لأسرة الفقيد وللاسرة الصحفية فى مصر، داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد نعت الكاتب الصحفى الراحل محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، والذى وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع المرض.