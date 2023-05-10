وزير الأوقاف ينعى الكاتب الصحفى محمود بكرى (صورة)

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الأوقاف ،على صفحته الرسمية على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أنعى بخالص الحزن والأسى النائب الأستاذ محمود بكرى، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر، وخالص العزاء لأسرته الكريمة".

وكان الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، قد أعلن وفاة شقيقه محمود بكرى، كما أعلن موعد الجنازة والعزاء.

وكتب مصطفى بكرى، على حسابه الرسمى على فيسبوك وتويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره - أنعي أخى وشقيقى الغالى النائب الدكتور محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، والذى توفى منذ قليل بمستشفى المعادى العسكرى بعد فترة علاج زادت عن أكثر من 70 يوما". وأضاف: "سيشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبة المعنا - بندر قنا، عصر اليوم الأربعاء؛ بناء على وصيته، وسيقام العزاء لمدة 3 أيام بالبلدة". ولفت مصطفى بكرى إلى أنه سيحدد فيما بعد موعد عزاء شقيقه محمود بكرى بالقاهرة، متابعا: "رحم الله أخى العزيز، وغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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