موقع عالمى يسلط الضوء على أسباب اختيار السائحين لـ مصر

جدة - نرمين السيد - ذكر موقع "فوكاس أون ترافيل نيوز - Focus on Travel" الدولى أسباب جذب المسافرين إلى مصر بصفتها وجهة سياحية، حيث أشار فى تقرير إلى الثقافة الغنية والتاريخ العريق والجمال الفريد للمعالم الأثرية والحضارية التى تمتلكها مصر. مؤكدًا أن مصر تعد وجهة سياحية لا يمكن تفويتها لمحبى الكنوز الأثرية والمعالم السياحية الفريدة.





ويفتتح التقرير، الذى نقلت عنه وزارة السياحة والآثار فى بيان أمس الثلاثاء، بتأكيد على أن مصر تقدم لزوارها رحلة استثنائية عبر الزمن تلهمهم بعجائب الحضارة المصرية القديمة وتأسرهم بالحياة المعاصرة وكرم الضيافة.

وأوضح التقرير أهم الأسباب لإضافة مصر إلى قائمة المقاصد السياحية التى ينوى السائح زيارتها، وهى أنها موطن للعديد من المعالم الأشهر فى العالم التى يمتد تاريخها لآلاف السنين ولا تزال تدهش الزائرين بعظمتها وشموخها وغموضها، مشيرًا إلى الهرم الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة، وتمثال أبو الهول الذى يعد معلمًا يجب أن يحرص الجميع على رؤيته عند زيارة مصر، بالإضافة إلى المعابد ووادى الملوك بالأقصر وما يحويه من مقابر مزينة بأعمال فنية أدهشت العالم.

ووصف التقرير مصر بأرض التاريخ القديم والثقافة التى استطاعت الحفاظ على ثروتها الأثرية لقرون، موضحا أنه يمكن للزائرين استكشاف العديد منها داخل المتاحف والمواقع الأثرية الموجودة فى جميع أرجائها والتعرف على حضارتها العريقة من خلال زيارة متاحفها، منوها عن المتحف المصرى بالتحرير باعتباره من أشهر المتاحف فى العالم، بما يضمه من مجموعة كبيرة من القطع الأثرية بما فى ذلك القناع الذهبى للملك توت عنخ آمون.

ولفت إلى المواقع الأخرى التى تستحق الزيارة أيضًا؛ ومنها معابد الكرنك والأقصر ومعبدى أبو سمبل ومعبد فيلة حيث تُقدم لمحة عن الحضارة والثقافة الغنية لمصر القديمة.

كما أشار التقرير إلى أن مصر أرض ذات طبيعة خلابة حيث يُكوِن نهر النيل والأراضى المحيطة به مناظر طبيعية خلابة وتجارب لا تُنسى فالزائرين يمكنهم مشاهدة جمال الصحراء والمساحات الخضراء على ضفاف نهر النيل من خلال القيام برحلة نيلية، علاوة على الاستمتاع بكرم ضيافة الشعب المصرى.

وأبرز التقرير أيضًا ما تمتلكه مصر من أماكن وثقافة نابضة بالحياة تعكس تاريخها الطويل، وتتسم بالدفء والترحيب حيث يمكن للزائرين معايشة تجربة كرم وحسن ضيافة الشعب المصرى من خلال تناول المأكولات التى يتميز بها المطبخ المصرى والاستماع إلى الموسيقى المصرية الشرقية والتعرف على عادات وتقاليد المجتمع المصرى.

واختُتِم التقرير بالتأكيد على أن مصر دولة تُقدم للزائرين تجربة سياحية فريدة لا تُنسى سواء ما يتعلق بالتاريخ القديم أو المناظر الطبيعية الخلابة أو التنوع الثقافى، فإن مصر لديها ما تقدمه للجميع، مما يجعلها مقصدًا رائعًا للزيارة.