وزير الخارجية يتوجه إلى برلين للمشاركة فى اجتماع صيغة ميونخ حول السلام

جدة - نرمين السيد - صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية يتوجه صباح اليوم الأربعاء، إلى برلين للمشاركة فى الاجتماع الوزارى لصيغة ميونخ حول عملية السلام.





وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن وزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا سوف يشاركون فى الاجتماع للتباحث حول تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وسبل دفع وتكثيف جهود التهدئة وخفض التوتر بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى. وأضاف بأن الوضع المتفجر فى الأراضى الفلسطينية المحتلة نتيجة الاقتحامات المتكررة للقوات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية، واستهداف المدنيين خارج إطار القانون، يمثل تصعيداً خطيراً ينذر بخروج الوضع عن السيطرة، الأمر الذى يقتضى تكثيف جميع الجهود الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين، والعمل المنسق بين الأطراف الفاعلة إقليمياً ودولياً لتحقيق هذا الغرض.

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