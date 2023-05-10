وزير التنمية: «مشروعك» نفذ 204 آلاف باستثمارات 26.2 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يساهم فى توفير فرص عمل حقيقية للشباب وزيادة الناتج المحلى، لتعزيز القطاع الإنتاجى وزيادة المعروض من بعض المنتجات لسد احتياجات السوق المحلى وتقليل الاستيراد فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأشار الوزير، وفقا لبيان صحفى، الى أن مشروعك ساهم خلال شهر أبريل 2023 فى تنفيذ 700 ألف مشروع بقروض 200 مليون جنيه، وساهمت هذه المشروعات فى توفير حوالى 9,3 ألف فرصة عمل فى جميع المحافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن إجمالى المشروعات التى نفذها "مشروعك" منذ انطلاقه وحتى الآن بلغ أكثر من 204 آلاف مشروع، بقروض تجاوزت 26,2 مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات حوالى (1,6) مليون فرصة عمل.

وأشار إلى أنّ «مشروعك» يقوم باستحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التى لاتحتاج الى رأس مال كبير والتى يمكن أن تساعد الشباب على بدء المشروعات الخاصة به.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن "مشروعك" نجح فى تحقيق أهدافه الأساسية فى توفير العديد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة المعيلة فى القرى والأحياء والمدن والمراكز فى جميع المحافظات لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب ووضعهم على الطريق الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الهجرة من القرى إلى المدن مما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد ورفع المستوى الاقتصادى للقاطنين فى المراكز والمدن والقرى، فضلاً عن خفض معدلات البطالة والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات لتمكينهم من سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

ووجه هشام آمنة، القائمين على " مشروعك" بتكثيف حملات التوعية عن المشروع خاصة فى القرى حتى يستفيد الشباب والمرأة من المزايا التى يقدمها لهم، لافتاً إلى أن برنامج "مشروعك " حقق العديد من الانجازات منذ انطلاقه حيث تم عقد العديد من الندوات التعريفية والبرامج الترويجية الخاصة فى جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تسويق منتجات عملاء "مشروعك" على مستوى المحافظات بالتنسيق مع منصة أيادى مصر التابعة للوزارة والاشتراك فى المعارض الكبرى الرسمية للدولة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن محافظة المنيا احتلت الصدارة فى عدد المشروعات المنفذة من خلال مشروعك حيث نفذت 22,9 ألف مشروع بإجمالى قروض 2,8 مليون جنيه وفرت أكثر من 158 ألف فرصة عمل، يليها محافظة سوهاج 21,6 ألف مشروع بقروض حوالى 2,8 مليون جنيه وفرت 152,6 ألف فرصة عمل، ثم محافظة البحيرة نفذت حوالى 18,7 ألف مشروع بقروض 1,7 مليون جنيه وفرت 102,8 ألف فرصة عمل، ثم الدقهلية بعدد 16,6 ألف مشروع بقروض 2 مليون جنيه حققت 106,9 ألف فرصة عمل.

ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أن تم تكليف المسؤولين عن مركز التنمية المحلية بسقارة بالتركيز فى الخطة التدريبية للعام الحالى على تنظيم دورات تدريبية للعاملين فى مشروعك موضحا أنه يتم تدريب كافة العاملين بإدارات "مشروعك" على أساسيات التمويل المصرفى للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل فى كل بنك من البنوك الستة التى يتعامل معها "مشروعك" وأيضاً المفاهيم الأساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة موجها بالاستمرار فى تدريب موظفى مشروعك مع التنويع فى التدريب من حيث التخصص والمهارات على كيفية تنمية وتطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال فى المحافظات.

وأضاف وزير التنمية، أن المرحلة القادمة من "مشروعك" ستركز على مستوى جودة المشروعات والخدمة المقدمة بهدف الوصول إلى دعم مشروعات ذات قيمة تكنولوجية عالية لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة تخدم فئات مختلفة من المجتمع وتقديم دعم فنى وتمويلى وتسويقى بهدف دعم قدرة المشروعات على الاستمرارية، موجها القائمين على إدارة "مشروعك" بالتركيز على مشروعات الصناعات المغذية فى مجال القيمة المضافة لقدرتها على النمو والاستمرارية ومساهمتها فى تقليل العجز التجارى والتنسيق مع كيانات أكبر حجماً فى مجال الصناعات المغذية.