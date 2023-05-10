استقبال الرئيس السيسى لمستشار سلفا كير يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة الأهرام فى صفحتها الأولى أن الرئيس السيسى استقبل، أمس، الفريق أول توت جلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، بحضور الوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم الرئاسة، تصريحه بأن الفريق أول «توت جلواك» سلم الرئيس السيسى رسالة من سلفا كير رئيس جنوب السودان، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع فى السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة، حفاظا على سلامة وأمن الشعب السودانى الشقيق.

وتمت الإشارة، خلال اللقاء، إلى خطورة التحديات التى تواجه السودان، فى هذا الصدد، على الأصعدة: الإنسانى والأمنى والسياسى، مع تأكيد أهمية تشجيع الأطراف السودانية على تثبيت الهدنة، والانتقال إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار، بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة، وإفساح المجال لإطلاق حوار بناء، لحل الخلافات وتسوية الأزمة، ومن ثم، استكمال المسار الانتقالى والعملية السياسية، على النحو الذى يحافظ على وحدة وتماسك الدولة، ويحقق تطلعات الشعب السودانى ويصون مصالحه العليا.

وتحت عنوان "رسالة من السيسى لـ "سلفا كير".. سلمها شكرى"، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن وزير الخارجية سامح شكرى سلم أمس رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى رئيس جنوب الـسـودان ميرديت سلفا كير.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية أمــس فى العاصمة جوبا مع رئيس جنوب السودان سلفا كير، فى إطار الجولة التى يقوم بها إلى كل من تشاد وجنوب السودان.

وصـرح المتحدث الرسمى باسم بــوزارة الخارجية السفير أحمد أبــوزيــد، بــأن اللقاء شهد قيام الــوزيــر سامح شكرى بتسليم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى تتناول مستجدات الــوضــع فى الــســودان والـــدور المهم لــدول جــوار السودان فى المساعدة فى حلحلة الأزمــة الراهنة وتمكين الأطراف من الوصول إلى وقف شامل لاطلاق النار يحفظ أرواح الشعب السودانى ويحافظ على استقرار السودان وسامة أراضيه.

وفى الشأن التعليمى وتحت عنوان "أرقام جلوس طلاب الثانوية الأسبوع المقبل"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعلن، الأسبوع المقبل، أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة، ومقار اللجان الامتحانية لكل طالب، وتتيح الوزارة للطلاب الاستعلام عن أرقام الجلوس ومقر واسم المدرسة التى يؤدى فيها الامتحان إلكترونيا، عبر موقع الوزارة.

وأضافت الصحيفة أن الوزارة حددت مواعيد بدء الامتحانات، موضحة أنها تبدأ فى التاسعة صباحا، وفق ترتيب المواد فى جدول الامتحانات، بداية من 12 يونيو المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع، ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو حتى 1 يوليو المقبل.

وتحت عنوان "مدبولى يتفقد مديرية الأمن والحى الحكومى بالعاصمة الإدارية"، ذكرت صحيفة (الأخبار)، تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، عددا من مكونات الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، استهلها بتفقد مبنى مديرية أمن العاصمة، وذلك فى إطار الاستعداد لتسليم المبنى بعد الانتهاء منه وبدء تشغيله خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن رئيس مجلس الوزراء، تفقد خلال الجولة، مبنى مديرية أمن العاصمة CCC، حيث استمع من اللواء هشام حداد، عن تفاصيل المكونات التى يشتمل عليها المبنى، ونوعية الخدمات المتوافرة به.

وخلال جولته بمقر وزارة الإسكان بالحى الحكومى، استمع رئيس مجلس الوزراء، إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار حول مكونات المبنى الرئيسى، وما يضمه من تجهيزات وقاعات للاجتماعات والمؤتمرات بالمقر، كما تابع النظام الإلكترونى المطبق بشأن تنظيم دخول وخروج موظفى الوزارة، ومنظومة البوابات الإلكترونية.

كما تفقد د. مدبولى مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكان فى استقباله كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من قيادات ومسئولى الوزارة.

وتحت عنوان "الفريق أول زكى يلتقى وزير الدفاع العراقى" ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، التقى وزير دفاع جمهورية العراق ثابت محمد سعيد العباسى والوفد المرافق له الذى يزور مصر فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وأوضحت الصحيفة أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بالمنطقة، فى ظل الظروف والتحديات الراهنة، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون بين البلدين فى العديد من المجالات.. مشيرة إلى أن اللقاء حضره الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة بالبلدين، والسفير العراقى، والملحق العسكرى العراقى بالقاهرة.

وعن الوضع فى الأراضى الفلسطينية، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه فى سلسلة غارات شنها الطيران الحربى للاحتلال الإسرائيلى على مناطق مختلفة من قطاع غــزة، استشهد 13 فلسطينيا بينهم أربعة أطفال، وأربع نساء، وأصيب 20 على الأقل بجروح بينهم حرجة وخطيرة، أمس.

وفى الشأن الرياضى، وتحت عنوان "الزمالك يتأهل لدور الـ 16 لكأس مصر بفوز صعب على بروكسى"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك حقق فوزا صعبا تأهل به لدور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد نجاحه فى التغلب على فريق بروكسى أحد فرق القسم الثانى 3-2 فى لقاء دور الـ32 والذى أقيم بينهما مساء أمس بإستاد القاهرة.

وأشار الزمالك إلى أنه ينتظر الفائز من مباراة فاركو والاتصالات فى هذا الدور وذلك بعد مباراة سارت خارج التوقعات لعبا ونتيجة شهدت ندية وتكافؤا وأداء فوق العادة لفريق بروكسى الذى نجح خلاله فى إحراج منافسه بل كان أفضل منه فى بعض الأوقات والأكثر من ذلك أنه نجح فى التقدم عليه مرتين قبل أن يحقق الزمالك التعادل ثم الفوز.