جاء ذلك خلال تفقد مستشار وزير الزراعة محطة غربلة المحاصيل بمدينة الصالحية الجديدة فى محافظة الشرقية، فى إطار توجيهات الوزير السيد القصير، بتفقد الأصول التابعة للوزارة، ومتابعتها، لرفع كفاءتها، وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وقال صالح فى بيان اليوم إن المساحة الاجمالية للمحطة تبلغ حوالى 9 أفدنة، بقدرة حوالى 39 ألف طن، واستقبلت حتى الآن ما يقرب من 14600 طن من تقاوى القمح أصناف "قمح مصر 3 معتمد 2" و"قمح سخا 95 معتمد 2" و"قمح جيزة 171 معتمد 1"، موضحا أن تلك الجولات مستمرة لجميع المواقع التابعة للوزارة، تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة، للوقوف على قدرتها التشغيلية ومدى تحقيق العائد الاقتصادى المرجو منها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشار وزير الزراعة يتفقد محطة غربلة المحاصيل بالصالحية الجديدة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.