مستشار وزير الزراعة يتفقد محطة غربلة المحاصيل بالصالحية الجديدة (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للمتابعة سعيد صالح، ضرورة رفع كفاءة المساحات غير المستغلة فى محطة الغربلة بمدينة الصالحية الجديدة، بمحافظة الشرقية (أرضيات ومظلات) لتحقيق أكبر استفادة ممكنة وزيادة قدرتها الاستيعابية للمساهمة الجادة فى توفير أصناف التقاوى المعتمدة عالية الإنتاجية مقاومة للأمراض والعوامل الجوية المتغيرة.





جاء ذلك خلال تفقد مستشار وزير الزراعة محطة غربلة المحاصيل بمدينة الصالحية الجديدة فى محافظة الشرقية، فى إطار توجيهات الوزير السيد القصير، بتفقد الأصول التابعة للوزارة، ومتابعتها، لرفع كفاءتها، وتحقيق الاستفادة القصوى منها.



وقال صالح فى بيان اليوم إن المساحة الاجمالية للمحطة تبلغ حوالى 9 أفدنة، بقدرة حوالى 39 ألف طن، واستقبلت حتى الآن ما يقرب من 14600 طن من تقاوى القمح أصناف "قمح مصر 3 معتمد 2" و"قمح سخا 95 معتمد 2" و"قمح جيزة 171 معتمد 1"، موضحا أن تلك الجولات مستمرة لجميع المواقع التابعة للوزارة، تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة، للوقوف على قدرتها التشغيلية ومدى تحقيق العائد الاقتصادى المرجو منها.