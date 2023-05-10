إزالة 213 حالة تعد على الأراضى وأملاك الدولة بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أزالت 213 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ21 لإزالة التعديات.





جاءت تصريحات المحافظ عقب إطلاعه على التقرير الذى عرضه المهندس محمد جلال مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، مشيرا إلى أن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 21 يتم تنفيذها على قدم وساق، وذلك بالتنسيق مع جميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء. ووجه مختار، رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعد جديدة بعد انتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدا أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الإزالات خلال الموجة المشار إليها من خلال الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا بأول لوزارة التنمية المحلية ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة. وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات؛ وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

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