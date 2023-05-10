وزيرة البيئة تبحث مع نظيرتها الصومالية سبل التعاون المشترك (صور)

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع نظيرتها الصومالية الدكتورة خديجة المخزومى وزيرة البيئة والتغير المناخى بجمهورية الصومال الديمقراطية، لمناقشة سبل التعاون المستقبلى بين البلدين وتوقيع برنامج تنفيذى مشترك، والتعاون لتعزيز بناء القدرات فى مجال البيئة للجانب الصومالى.





ورحبت وزيرة البيئة بنظيرتها الصومالية، معبرة عن سعادتها بالتعاون مع الجانب الصومالى فى تعزيز الملف الوطنى للبيئة وبناء القدرات المطلوبة لدعم العمل البيئى فى الصومال، وهذا يأتى فى إطار حرص مصر الدائم على تقديم الدعم للأشقاء الأفارقة لتعزيز جهود الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية بالقاهرة الأفريقية من أجل مصلحة مجتمعاتنا والأجيال المقبلة، والتطلع لتبادل الخبرات والتجارب الوطنية مع الأشقاء الأفارقة، حيث تركز مصر حاليا على تنفيذ البرامج الوطنية فى المجالات البيئية المختلفة مثل ملفات المخلفات والمحميات وتعزيز الاستثمار البيئى بجذب مزيد من الاستثمارات واتاحة مزيد من الفرص للشراكة مع القطاع الخاص والعمل على تسهيل الإجراءات.

وناقش الجانبان آخر مستجدات الاتفاق على البرنامج التنفيذى 2023- 2025 لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى 2015، للتعاون فى عدد من المجالات ومنها، الرصد البيئى، والتقييم البيئى للمشروعات، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، تغير المناخ، ونوعية الهواء، التدريب وبناء القدرات، حماية الطبيعة، التربية البيئية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة خديجة المخزومى وزيرة البيئة والتغير المناخى الصومالية، تطلعها توطيد التعاون الثنائى مع مصر فى مجال البيئة والاستفادة من الخبرة المصرية فى ملفات البيئة والمناخ، وبناء القدرات الوطنية الصومالية فى مجال البيئة وتبادل التجارب والخبرات، حيث يتم حاليا هيكلة وزارة البيئة والتغير المناخى الجديدة ووضع النظم المؤسسية والكوادر اللازمة وإعداد استراتيجية عمل الوزارة لعشر سنوات قادمة، وشاركت نظيرتها المصرية عدد من الملفات التى يتم العمل عليها ومنها مبادرة الرئيس الصومالى لزراعة 10 آلاف شجرة، إلى جانب جهود التكيف مع آثار تغير المناخ خاصة فى مجال المياه والزراعة، والاستفادة من خبرات مصر فى استضافة مؤتمر المناخ COP27 وملف المناخ بوجه عام لدعم الجانب الصومالى فى مشاركته بمؤتمر المناخ القادم COP28.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن ترحيبها بتقديم كل الخبرات المطلوبة لدعم وزارة البيئة الصومالية وتدريب الكوادر الصومالية فى المجالات البيئية المختلفة وذات الأولوية، خاصة نوعية الهواء والمياه والتربة، مستعرضة نبذة عن خبرات مصر فى مجال البيئة ومنها ادارة نوعية الهواء، والذى يعد من أساسيات العمل البيئى، حيث بدأت مصر برنامج إدارة نوعية الهواء فى 1997 بدعم من المعونة الأمريكية والدنماركية وانشاء الشبكة القومية لرصد نوعية الهواء على مستوى الجمهورية، حيث تضم حاليا 124 محطة رصد، وأيضا الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية للتحكم فيها والحد من مصادر تلوث الهواء، وأيضا جهود السيطرة على ظاهرة السحابة السوداء.

كما قدمت وزيرة البيئة المصرية نبذة عن خبرة مصر فى مجال نوعية المياه من خلال برنامج الرصد الدورى لنوعية المياه فى البحيرات وشبكة الرصد لنوعية المياه والتحكم فى الصرف الصناعى، وأيضا خبرة مصر فى مجال التحكم فى التلوث الصناعى، حيث نحتفل بمرور 25 عاما على تدشين برنامج التحكم فى التلوث الصناعى والذى يقوم ليس فقط على تحديد المعايير البيئية، ولكن مساعدة المنشآت الصناعية على توفيق أوضاعها وتسليط الضوء على الفوائد العائدة على المصانع نتيجة التزامها باشتراطات البيئة مثل كفاءة الطاقة وإعادة استخدام المياه، مضيفة أن مصر لديها العديد من النماذج الناجحة كثمار لهذا البرنامج يمكن للجانب الصومالى الاستفادة منها والعمل على تكرارها والبناء عليها

وتحدثت وزيرة البيئة المصرية أيضا عن الأطر التنظيمية والتشريعية لوزارة البيئة ومنها وضع نظام الموافقات البيئية ودراسات تقييم الأثر البيئى وإجراءات التفتيش البيئى وخطط التوافق البيئى، والقوانين المنظمة للعمل البيئى فى مصر وهى قانون البيئة لعام 1994 والمعدل فى 2009، ونعمل حاليا على إعداد قانون جديد للبيئة، وإصدار أول قانون لإدارة المخلفات يقوم على فكرة الاقتصاد الدوار وتقليل الاستهلاك، لافتة إلى أهمية وجود وحدة متخصصة للتعاون الدولى بالوزارة لتولى مهمة تنظيم التعاون مع شركاء التنمية وبناء العلاقات مع الجهات الدولية الشريكة ومؤسسات التمويل الدولية، حيث اطلعها على رحلة انشاء وزارة البيئة فى تسعينبات القرن الماضى، ودور العلاقة مع الجهات الدولية فى هذه الرحلة

كما ناقش الطرفان التعاون فى مجال ادارة المخلفات، وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى إمكانية الاستفادة من تجربة مصر فى إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة كجهة مسئولة عن التخطيط لمنظومة إدارة المخلفات بكافة أنواعها على مستوى الجمهورية، وتنظيم العلاقات بين الجهات الفاعلة فى تنفيذ المنظومة والقطاع الخاص، إلى جانب الرقابة على تنفيذ المنظومة من خلال رصد مؤشرات التنفيذ، والبناء عليه فى تطوير الاستراتيجية الوطنية الصومالية لإدارة المخلفات، وأيضا التعاون فى مجال الحد من الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والذى يعد تحدى يهدد الثروة الحيوانية فى الصومال، وأشارت وزيرة البيئة إلى الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام التى أطلقتها مصر والتى تعمل بجهود حثيثة على تطبيقها، والإجراءات المنظمة للحد من استخدامها وايجاد البدائل المناسبة.

وفى ملف تغير المناخ، أبدت الدكتورة ياسمين فؤاد استعدادها لدعم الجانب الصومالى فى عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، بناء على تجربة مصر فى إصدار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات الوطنية المحدثة لمصر، حيث أكدت وزيرة البيئة الصومالية أن وزارتها تعمل حاليا على تحديث خطط المساهمات الوطنية للصومال لتقديمها قبل مؤتمر المناخ القادم COP28، وتطلعها للاستفادة من التجربة المصرية فى اعدادها.