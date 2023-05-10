أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يستقبل الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوى بنعيسى، بمقر الاتحاد فى القاهرة، الوزير الفلسطينى اللواء قدرى أبو بكر رئيس هيئة الأسرى والمحررين، ورمزى رباح رئيس دائرة مناهضة الفصل العنصرى، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ والوفود المرافقة لهما، لبحث سياسة الفصل العنصرى الممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلى الغاصب للحق الفلسطينى وأفق التعاون والتنسيق نحو تشكيل جبهة عربية وعالمية لمناهضة الأبارتهايد الإسرائيلى.

المنامة

تستضيف البحرين الاجتماع الخامس للمجموعة الاستشارية للسياسات لمبادرة اسطنبول للتعاون مع حلف شمال الأطلسى "ناتو"، بمشاركة 120 شخصية رفيعة المستوى من كبار المسؤولين والسفراء وممثلى الدول الأعضاء فى المبادرة من البحرين والإمارات والكويت وقطر وأعضاء الحلف، إضافة إلى ممثلين مراقبين من السعودية وسلطنة عُمان والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

باريس

تجرى وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، خلال زيارتها لفرنسا للمشاركة فى يوم أوروبا، مباحثات مع نظيرتها الفرنسية كاثرين كولونا، يلى ذلك حضورها اجتماع مجلس الوزراء الفرنسى.

جدة

تُطلق مجموعة البنك الإسلامى للتنمية اجتماعاتها السنوية وتستمر حتى 13 مايو الحالى؛ فى جدة؛ تحت شعار: "إقامة الشراكات درءًا للأزمات"؛ لتسليط الضوء على أهمية التعاون فى مواجهة التحديات التى تواجه البلدان الأعضاء فى البنك الإسلامى للتنمية؛ وتجمع 57 دولة عضو من أربع قارات، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

جاكرتا

تستضيف إندونيسيا القمة الـ 42 لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" وتستمر أعمالها على مدى يومين فى جزيرة لابوان باجو السياحية الشهيرة شرق مقاطعة نوسا تينجارا.

القاهرة

تفتتح وزارة الأوقاف مركز الدكتور نعينع لتلاوة القرآن الكريم بمسجد الإمام الحسين رضى الله عنه.. كما تفتتح الوزارة مركز القارئ الشيخ طه النعمانى لتلاوة القرآن الكريم بمسجد عمرو بن العاص، رضى الله عنه.