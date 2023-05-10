الأحد المقبل.. عزاء الكاتب الصحفي الراحل محمود بكرى بمسجد عمر مكرم

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 مايو 2023 10:27 صباحاً - أعلن الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، إقامة عزاء شقيقه النائب محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، عقب أداء صلاة المغرب، يوم الأحد المقبل بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.
وكتب بكرى على تويتر ناعيا شقيقه :" يقام يوم الأحد القادم عزاء النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ بعد أداء صلاة المغرب بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير للرجال والنساء ، تغمد الله الفقيد برحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون - صدق الله العظيم".
تغريدة مصطفى بكرى
كان قد أعلن الكاتب الصحفي والنائب البرلمانى مصطفى بكرى، وفاة شقيقه الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ محمود بكرى، أمس، بمستشفى المعادي العسكري.
وقال مصطفى بكرى في تغريدة نشرها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره - أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب د . محمود بكري عضو مجلس الشيوخ. الذي توفي منذ قليل بمستشفي المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت عن أكثر من 70 يوما وسيشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبة (المعنا - بندر قنا) عصر اليوم بناء علي وصيته، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة، وسيحدد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة.. رحم الله أخي العزيز، وغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".