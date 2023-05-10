بدء تنفيذ أعمال الدورة الثانية من مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة بدأت فى تنفيذ أعمال الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتى أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





وأوضح المحافظ، فى بيان صحفى، أنه يتم حاليًا عقد عدد كبير من الندوات التعريفية بالمبادرة فى الجامعات ومراكز الشباب والمراكز الثقافية بمختلف مناطق وأحياء العاصمة، بالإضافة إلى نشر إعلانات تعريفية بالمبادرة فى الشوارع والميادين العامة وعبر مواقع التواصل الاجتماعى للوصول لكافة الفئات المستهدفة وحثها على المشاركة فى المبادرة التى بدأ التقديم لها فى الأول من أبريل ويستمر حتى نهاية شهر مايو 2023 من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة من هنا.

وفى هذا السياق، نظمت محافظة القاهرة عدة ندوات تعريفية بأحياء باب الشعرية وعابدين والأزبكية وكلية الفنون التطبيقية، وتناولت الندوات أهداف المبادرة وتوضيح لفئات المشروعات المشاركة وشروطها ومن ضمنها أن يكون المشروع المقدم أخضر وذكى طبقًا لمعايير التقييم المنصوص عليها لكل فئة، وأن يتقدم كل مشروع فى الفئة المناسبة وفقًا لحجم المؤسسة وطبيعة عملها (غير ربحية/ تختص بالمرأة)، وأن يكون قد تم بالفعل تنفيذ المشروع أو أحد مراحله أو تم تنفيذ نموذج تجريبى، ويكون المشروع قابل للتنفيذ ويلبى احتياجات ملحة داخل المحافظة، وأن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافى لمحافظة القاهرة.

وتشمل الندوات، الإجابة على استفسارات المشاركين عن كيفية التقديم والفئات المستهدفة وخطوات الدخول على منصة التقديم، وكيفية إدخال البيانات على الرابط من هنا.