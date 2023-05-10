مجلس الوزراء يبحث ملفات مهمة فى اجتماعه الأسبوعى

جدة - نرمين السيد - بدأ مجلس الوزراء اجتماعه الإسبوعى اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، وآخر المستجدات على الساحة العالمية.





ويناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التى تهدف إلى إحداث نهضة على كل المستويات، تحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وتشجيع الاستثمارات، وإصدار قرارات لدعم الاستثمار ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى والريف المصرى. كما يتابع المجلس ما تم بشأن الإجراءات التى يتم اتخاذها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجانب متابعة ملفات الاستثمار والصناعة والتصدير والزراعة، توفير السلع الغذائية للمواطنين ومراقبة الأسواق، إتاحة الأراضى الصناعية للمستثمرين، مظلة الضمان الاجتماعى، الملف الضريبى، وملفات التطوير بقطاعات الدولة المختلفة من صحة ورياضة وتعليم ونقل وغيرها والإجراءات الخاصة برعاية محدودى الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.

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