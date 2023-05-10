جدول وخطة الجلسات النقاشية للحوار الوطنى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وناقش المجلس فى الاجتماع، الذى عقد أول أمس الاثنين، هيكل انعقاد الجلسات النقاشية للحوار الوطنى والتى ستبدأ الأسبوع القادم، وتوافق المجلس على النقاط الآتية:

1- عقد الجلسات بشكل أساسى أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

2- يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها.

3- يمكن عقد حتى أربع جلسات فى اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.

4- من المقرر انعقاد الجلسات فى الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وانطلق الحوار الوطنى، بانعقاد جلسته الافتتاحية فى قاعة المؤتمرات فى أرض المعارض بمدينة نصر، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبمشاركة واسعة من كافة القوى السياسية وأطياف المجتمع.

وشهدت الجلسة إذاعة كلمة مسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسى أكد خلالها أن "الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية"، ودعا كافة المشاركين إلى بذل الجهود لإنجاحه.

وشارك فى الجلسة، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى والمقررون والمقررون المساعدون باللجان، وأعضاء لجنة العفو الرئاسى، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدنى، ومقدمو المقترحات بقضايا الحوار الوطنى، والإعلاميون وكتاب الرأى، إلى جانب فئات أخرى.