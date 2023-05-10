نجاح عملية الإنزال الثانى للكابل البحرى 2Africa فى مصر

جدة - نرمين السيد - وبهذه الخطوة تكون عملية تنفيذ نظام الكابل البحرى 2Africa انتهت بالكامل داخل الأراضى المصرية، وجاءت هذه الخطوة فى إطار جهود المصرية للاتصالات لتعزيز القيمة المضافة المقدمة لشركائها وعملائها محليا ودوليا.

وتعد مصر هى المحور الأهم لربط قارات إفريقيا وأسيا وأوروبا بفضل تاريخها الطويل الذى يمتد لأكثر من 150 عاما فى مجال الكابلات البحرية منذ إنشاء أول كابل تلغراف بحرى، إذ تمتد سواحلها لما يقرب من ألفى كيلو متر على البحر الأحمر وما يقرب من ألف كيلو متر على البحر الأبيض المتوسط، بما يمنحها ميزة تنافسية استثنائية، ويعزز قدرتها على تحقيق نظام متكامل ومتجانس ومتنوع جغرافيا عبر الشبكة الدولية دائمة التوسع.



وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، فى بيان اليوم الأربعاء، إن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من إمكاناتنا لتنفيذ مشروعات مستقبلية وتوفير منتجات متطورة ستحقق طفرة فى صناعة الاتصالات.

وقال سيف منيب، نائب الرئيس التنفيذى لشئون الدولى والمشغلين بالمصرية للاتصالات، إن الشركة ضخت استثمارات ضخمة لإنشاء محطات إنزال ومسارات أرضية لعبور الكابلات البحرية بمجموع أطوال وصلت حاليا إلى 5300 كيلومتر، وتهدف مشروعات تحديث البنية التحتية الدولية فى الشركة المصرية للاتصالات إلى تعزيز قدرة مسارات العبور الدولية عالية الكثافة، ودعم نمو شركائها وتلبية احتياجاتها، وضمان توفير خدمات عالية الكفاءة ومنخفضة التكلفة.

وكان التحالف الدولى، الذى يضم الشركة المصرية للاتصالات، وشركة ميتا، وشركة الصين الدولية لخدمات المحمول، وشركة إم.تى.إن جلوبال كونكت، وشركة أورنج الفرنسية، وشركة سنتر ثرى التابعة لمجموعة إس تى سى السعودية، وشركة فودافون، وشركة وايوك، أعلن فى مايو عام 2020 عن إطلاق نظام الكابل البحرى 2Africa ليضمن توفير حلول الربط الدولى السلس وتحسين مستوى خدمات الإنترنت فى القارة الأفريقية وربطها ببقية دول العالم.

وتم التعاقد مع شركة الكاتيل لشبكات الكابلات البحرية لتنفيذه، وسيساهم الكابل الجديد فى تعزيز وضع مصر كمحور رئيسى لحركة الاتصالات العالمية.

وتم اختيار موقعى إنزال الكابل فى مصر بدقة شديدة، فعلى ساحل البحر الأحمر، وقع الاختيار على مدينة رأس غارب التى تبعد 100 كم جنوب محطة إنزال الزعفرانة، أما على البحر المتوسط، فتم اختيار مدينة بورسعيد، على مسافة 250 كم شرق محطة إنزال الإسكندرية؛ وسيتم ربط محطتى الإنزال فى رأس غارب وبورسعيد عبر مسارين أرضيين يمتدان بمحاذاة قناة السويس.

وستوفر خدمة العبور حلا للربط بين القارات الثلاثة، أفريقيا وآسيا وأوروبا، من خلال مسارات سلسة باستخدام أحدث تقنيات الألياف الضوئية، وسيتم تدعيم المسارات بجزء ثالث عن طريق وصلة الفيستون البحرية التابعة لنظام Red2Med الجديد المملوك للشركة المصرية للاتصالات، والتى تربط محطة إنزال رأس غارب بمحطتى الزعفرانة والسويس لتعزيز التنوع فى هذا المسار الرئيسى الهام.

وعند اكتماله فى العام المقبل 2024، سيمتد الكابل البحرى 2Africa بطول 45 ألف كيلومتر، ليصبح أطول نظام كابل بحرى يتم تنفيذه على الإطلاق.

ويسهم النظام فى توفير سعات أكثر من إجمالى السعات المجمعة لجميع الكابلات البحرية التى تخدم أفريقيا الآن، حيث يضم الكابل 16 زوجا من الألياف الضوئية وتصل قدرته التصميمية إلى 180 تيرا بايت فى الثانية، كما يربط بين 33 دولة حول العالم من خلال 46 محطة إنزال بما يعزز كفاءة الاتصال العالمى، ويوفر خدمات الاتصالات الدولية بشكل أسرع وأكثر أمانا بأسعار تنافسية لأكثر من 3 مليارات شخص حول العالم، وسيلبى الكابل الجديد الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت وخدمات الجيل الرابع والخامس فى منطقة الشرق الأوسط ومناطق كثيرة فى أفريقيا.