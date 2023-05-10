وفد هولندى يتفقد المركز المصرى الألمانى للهجرة تمهيدا لإطلاق تعاون مع مصر

جدة - نرمين السيد - وكان ذلك تمهيدا لإطلاق تعاون مماثل مع الجانب الهولندى، ضمن مساعى السفيرة سها جندى للمساعدة فى إتاحة الفرص وتأهيل الشباب لأسواق العمل الأوروبية.

جاء اللقاء بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسى، والذى أدار اللقاء، والسيدة سارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة والمشرف على المركز الألمانى، ومن الجانب الألمانى: السيد أندرياس أدريان، منسق مجموعة تطوير التعليم الفنى وسوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، والسيدة شهيرة واصف، مدير ملف الهجرة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، إيوكى فابر، نائب المدير العام لسياسات الهجرة الدولية، وزارة العدالة والأمن الهولندية، لَيزا دى نيز، منسق سياسات الهجرة الدولية، نيلز دروين، مسؤول سياسة شراكات الهجرة بالخارجية الهولندية، يويجينا بوتليكوفا، سكرتير أول الشئون السياسية والهجرة بالسفارة الهولندية بالقاهرة.

من ناحيته، أوضح مساعد وزيرة الهجرة أن المركز المصرى الألمانى تم إطلاقه فى نوفمبر 2020، وبدأ أعماله فى فبراير 2021؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية لوزارة الهجرة، لدراسة أسواق الاتحاد الأوروبى وتعزيز فرص الهجرة الآمنة لهذه الأسواق، كون وزارة الهجرة هى الشريك الوطنى المعنى بتنفيذ بإدارة والاشراف على المركز، والمراكز المماثلة مع الدول الراغبة والشركاء الدوليين للتعاون بإنشاء مراكز مماثلة مستقبلا.

وفى السياق ذاته، أشار مساعد وزيرة الهجرة إلى ترحيب السفيرة سها جندى بالوفد رفيع المستوى، والذى حرص على المشاركة فى زيارة المركز والتعرف على ما يقدمه من خدمات، مؤكدًا أن وزارة الهجرة منفتحة على التعاون مع كافة المؤسسات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الشباب.

وتابع الدكتور صابر سليمان أن السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج حريصة على إتاحة الفرصة للشباب وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، ولذلك يتم عقد الدورات التدريبية للشباب فى المركز فى مختلف المجالات، سواء بالحضور المباشر، أو التدريب عن بعد، وكذلك المساعدة فى إتاحة الفرصة للهجرة الآمنة للشباب إلى ألمانيا فى الوقت الحالى، بجانب دراسة التوسع المستقبلى وإطلاق شراكات مع عدد من الدول الأوروبية الجاذبة للأيدى العاملة، لفتح الأسواق للشباب المصرى.

وأكد مساعد وزيرة الهجرة أننا حريصون على تقديم خدمات المركز للشباب فى المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، حيث تم تخصيص فروع للمركز فى 14 محافظة، لتقديم التدريبات وتأهيل الشباب فى مجالات ريادة الأعمال والبرمجة وأساسيات اللحام والكهرباء ولغة الآلة والتأهيل الوظيفى وأساسيات البيع وغيرها.

وأكد الدكتور صابر سليمان أننا حريصون على تحقيق مخرجات واقعية والتعاون المثمر لتحقيق الاستفادة المتبادلة للشباب المصرى والأسواق الأوروبية، على حد سواء، بتوفير شباب لديه المهارة والثقافة بالمجتمع الذى سيهاجر إليه للعمل.

وأشار مساعد وزيرة الهجرة إلى أهمية التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص والمؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدنى لتعزيز الشراكات، وخدمة الشباب بإتاحة فرص العمل بما تمتاز به مصر من شباب متميز وقادر على التأقلم مع مختلف الثقافات.

ورحب الدكتور صابر سليمان بتعزيز سبل التعاون وتعظيم الاستفادة منه فى المرحلة المقبلة، والتوسع فى أنشطة المركز فى مختلف المحافظات، تحقيقا للأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بتوفير فرص العمل اللائق وتقليل معدلات البطالة، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا.

تضمن اللقاء عرضا توضيحيا عن أبرز خدمات المركز، ونقاشا حول ما يقدمه من تدريب وتأهيل للشباب، وسبل تحقيق استفادة أكبر للشباب فى المرحلة المقبلة، وفقا للاتفاقيات المنظمة للهجرة وحركة الأيدى العاملة عالميا.

واستعرض أعضاء المركز خطة عمل المركز فى دعم القدرات والمساعدة فى تجهيز أوراق السفر وتدريبات اللغة وتدريبات عن ثقافة المجتمع الألمانى، بجانب ما قدمه المركز من خدمات خلال الربع الأول من العام الحالى 2022-2023، حيث تم تقديم 7524 خدمة استشارية متنوعة، لنحو 2673 شخصا، فى المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وكذلك خدمات التدابير الاستشارية للهجرة، بجانب خدمات العائدين والتدريبات وورش العمل المختلفة للشباب فى مجالات المبيعات والتسويق الرقمى والبرمجة وإدارة المشروعات والإرشاد المهنى.