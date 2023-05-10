وزير الري يبحث خطة عمل مبادرة التكيف بقطاع المياه ”AWARe”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 مايو 2023 11:23 صباحاً - الدكتور سويلم :هذه المبادرة ستحفز التعاون الشامل لمعالجة تحديات المياه وزيادة المرونة وتقديم حلول للتعامل مع تغير المناخ

- المبادرة تهدف للعمل على تنفيذ مشروعات فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية بالدول النامية وخاصة الدول الإفريقية

- المبادرة هي نتيجة جولات متعددة من التشاور والإجتماعات واللقاءات مع مختلف المنظمات الإقليمية والدولية ومجهودات وزارة الخارجية المصرية

- مركز التدريب الإقليمي أصبح بمثابة مركز إفريقي للتدريب في مجال التكيف ، ويجرى حاليا عقد أول دورة تدريبية للمتدربين الأفارقة

- تنفيذ المبادرة سيتم بالتعاون مع العديد من الدول والمنظمات الشريكة

إستقبل السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى كلاً من السيد الوزير مفوض/ أحمد شريف ، والسيد الوزير مفوض/ أحمد طايع ، والسيد سكرتير ثاني/ أدهم عمر بوزارة الخارجية لاستعراض خطة عمل "مبادرة التكيف بقطاع المياه" AWARe ، والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 .

وتم خلال الإجتماع .. إستعراض مكونات وخطة عمل المبادرة ، ومحاور المبادرة الستة والتى تتضمن (مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على إستخدام المياه العذبة وتدهورها - إحتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لإستخدام المياه وإستراتيجيات التكيف - التعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية - تعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات والتكاليف لمياه الشرب وخدمات الصرف الصحي - وضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة - ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي) .

وصرح الدكتور سويلم إلى أن هذه المبادرة ستحفز التعاون الشامل لمعالجة تحديات المياه وزيادة المرونة وتقديم حلول للتعامل مع تغير المناخ ، فى ظل أن تحديات المياه والمناخ العالمية تؤثر على المليارات من السكان في جميع أنحاء العالم ، حيث تهدف هذه المبادرة للعمل على تنفيذ مشروعات فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية بالدول النامية وخاصة الدول الإفريقية .

وصرح الدكتور سويلم إلى أن المبادرة في شكلها الحالي هي نتيجة جولات متعددة من التشاور سواء أثناء أو بعد مؤتمر COP27 بخلاف الإجتماعات الإفتراضية واللقاءات التى تمت مع مختلف المنظمات الإقليمية والدولية ومجهودات وزارة الخارجية المصرية والبعثات المصرية فى كل من نيويورك وجينيف .

وأضاف سيادته أن طرق تنفيذ المبادرة تشتمل على (أطر التمويل الميسرة - اجراءات نقل التكنولوجيا القابلة للتطبيق - بناء القدرات فى مجال المياه) ، موضحا أن مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية التابع للوزارة أصبح بمثابة مركز إفريقي للتدريب في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة AWARe ، بالشكل الذى يُسهم في رفع قدرات العاملين بالدول الإفريقية في مجال إدارة المياه والتعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه ، موضحا أنه يجرى حاليا عقد أول دورة تدريبية بمقر مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية التابع للوزارة بمشاركة ٢٤ متدرباً أفريقياً ، وذلك إعتباراً من يوم ٢ مايو ٢٠٢٣ ولمدة ٥ أسابيع .

واوضح سيادته ان مبادرة AWARe سيتم تنفيذها بالتعاون مع العديد من الدول والمنظمات الشريكة والتى ستتراوح درجة مشاركتها بين التعهد بأن تتماشى الخطط الوطنية مع أهداف وغايات المبادرة ، أو دعم الدول المبادرة من خلال حشد التمويل وبناء القدرات والمساعدة الفنية ونقل التكنولوجيا والمعرفة ، أو المشاركة في قيادة أحد مسارات العمل .

وفيما يخص الكيان المؤسسى للمباردة .. فسيتكون من لجنة توجيهية دولية تتألف من الأعضاء المؤسسين ورئاسة مؤتمر المناخ (السابق والحالى واللاحق) والدول والمنظمات الشريكة الرائدة والداعمة والبلدان المضيفة للمحاور الإقليمية ، والأمانة العامة للمبادرة والتى ستتولى مهمة تنظيم اجتماعات اللجنة التوجيهية ودعم التنسيق الداخلي ، وإعداد جداول الأعمال ودعم عمل المجلس الاستشاري العلمي والتواصل مع كافة المعنيين بالمياه في جميع أنحاء العالم ، والمجلس الاستشاري العلمي والذى سيضم أعضاء من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث والشخصيات العامة ذات الصلة العلمية .

الجدير بالذكر أن مصر قد بذلت وبنجاح جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية لوضع المياه في قلب العمل المناخي العالمى من خلال إطلاق مبادرة "التكيف في قطاع المياه" ، وتنظيم "يوم للمياه" للمرة الأولى خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 ، وحشد جهود المجتمع الدولى لدعم قضايا المياه خاصة أن تحديات المياه العالمية في الوقت الحالي تؤثر سلباً على العديد من الدول حول العالم وخاصة الدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية .

تم عقد الاجتماع بحضور كل من السيد المهندس/ أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ ، والسيد المهندس/ وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط ، والسيد المهندس/ طارق السيد رئيس مركز التدريب الاقليمى للموارد المائية ، والسيد السفير/ رفيق خليل المستشار السياسى للسيد الوزير ، والسيدة الدكتورة/ نهال عادل مساعد الوزير للتعاون الدولى ، والسيدة الدكتورة/ تهانى سليط رئيس الإدارة المركزية للتعاون الخارجي بقطاع مياه النيل ، والسيد الأستاذ الدكتور/ محمود رشدى الأستاذ بمعهد بحوث التغيرات المناخية ، والسيد الدكتور/ عمرو فوزى مدير عام الموارد بقطاع التخطيط ، والسيدة المهندسة/ إيناس عبد الحليم مدير عام المنظمات والهيئات الإقليمية بقطاع شئون مياه النيل ، والسيدة المهندسة/ مروة خطاب بالإدارة المركزية للتعاون الخارجي بقطاع شئون مياه النيل ، والسيد المهندس/ مصطفى سنوسى معاون الوزير لشئون مياه النيل ، والسيد المهندس/ عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الاقليمى .