غدًا ذروة ارتفاع درجات الحرارة في محافظات الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة تصل 31 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 مايو 2023 11:24 صباحاً - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد بداية من اليوم ارتفاعا في درجات الحرارة، وهي ارتفاعات طفيفة بحوالي 3 إلى 4 درجات عن الأيام الماضية.

وأشارت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إلى أننا سنشعر بها بشكل كبير في فترات النهار بسبب تأثرنا بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية.

وأضافت، أن هذه الكتل الهوائية مرتفعة في درجات الحرارة، بالإضافة إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار بسبب تأثرنا بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستكون 31 درجة مئوية، وستكون ذروة الارتفاعات غدا الخميس، ومن المتوقع فيها أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 32 و33 درجة مئوية نهارا، والمناطق التي ستشعر بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير هي محافظات شمال وجنوب الصعيد، حيث ستكون العظمى في فترة النهار على محافظات جنوب الصعيد 40 درجة مئوية.