فصل التيار الكهربائى عن 29 منطقة بالعريش غدا للصيانة

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة الكهرباء بشمال سيناء، فصل التيار الكهربائى عن 29 منطقة بمدينة العريش، لمدة 5 ساعات متتالية، غدا الخميس، وذلك لصيانة المحطة البخارية فى حى المساعيد.
وذكرت الشركة فى بيان اليوم الأربعاء أنه سيتم فصل التيار الكهربائى من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 5 مساء؛ وذلك لعمل صيانة على المحطة البخارية بالمساعيد، مضيفة أنه سيتم فصل التيار عن مناطق "السكاسكة - النجمة - شارع جندل - شارع الصاغة - منطقة 6 أكتوبر - خلف مستشفى العريش العام - شارع الأزهر - سوق السمك - منطقة نقابة المهندسين والمحامين - شارع جسر الوادى - بركة حليمة – حى المغاربة".
وأضاف البيان أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن مناطق "مسجد النصر - الساحة الشعبية – العتلاوى - شارع 23 يوليو - شارع المطار – المركزى - الموقف الجديد - ديوان عام المحافظة – المستشفى العام - عاطف السادات - المنطقة الصناعية بجوار الموقف الجديد - المرحلة الرابعة - العبور - ضاحية السلام - المطاحن - المدينة الشبابية – أبى صقل"، مشيرة إلى عودة الكهرباء بعد تمام أعمال الصيانة.
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